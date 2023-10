GTA 6 mit „lebensechten“ Figuren: Neue Hinweise auf spektakuläre Technik aufgetaucht

Die Entwicklung von GTA 6 ist noch im Gange und der genaue Fortschritt bei Rockstar bleibt verborgen. Allerdings gibt es Hinweise auf ein spektakuläres technisches Element, das durch ein Patent angedeutet wird.

GTA 6: Realistischere NPCs als zuvor?

Obwohl GTA 5 in die Jahre gekommen ist, bietet es immer noch einiges. Dennoch schürt die Vorfreude der Fans auf GTA 6 große Erwartungen. Rockstar arbeitet bereits seit einigen Jahren an diesem Spiel, hält jedoch Informationen darüber zurück. Ein Patent könnte die Wartezeit und den Mangel an Informationen jedoch spannender gestalten.

Schon im Oktober 2020 reichte Take-Two das Patent ein, das möglicherweise eine Revolution in Bezug auf die NPCs in GTA 6 darstellt. Das Patent beschreibt eine umfangreiche Bausteinbibliothek, die es dem Spiel ermöglicht, verschiedene Situationen auf kreative Weise zu gestalten. Anstatt also für jede Situation separate Animationen zu erstellen, kann das Spiel auf die Bibliothek zurückgreifen, um diese Bausteine auf viele verschiedene Arten und Weisen zu kombinieren (Quelle: Patents.Justia).

Falls diese Technologie tatsächlich in GTA 6 integriert wird, dürfen sich die Fans auf vielfältigere und äußerst realistische Animationen freuen. Dies könnte bedeuten, dass Charaktere auf Wetterbedingungen reagieren oder sich an ihr Energielevel anpassen, was das Spielerlebnis noch immersiver gestalten würde.

Wurde dieses System bereits in RDR2 verwendet?

Eine Passage im besagten Patent lässt vermuten, dass Rockstar möglicherweise eine ähnliche Technologie bereits in Red Dead Redemption 2 getestet hat:

Human → Male → Cowboy

Human → Female → Sally

Human → Male → Cowboy → Sheriff

Rockstar hat bereits in diesem Spiel beeindruckende Arbeit geleistet. Nach der Veröffentlichung erhielt es hervorragende Kritiken, insbesondere für die Grafik und die NPCs. Es ist wahrscheinlich, dass die Technologie in den letzten Jahren und Monaten weiter verbessert wurde.

Die endgültige Verwendung dieser Technologie bleibt jedoch ungewiss, da weder Take-Two noch Rockstar bisher offizielle Aussagen dazu gemacht haben.