Death Stranding hat mit dem Director's Cut für die PS5 neue Inhalte spendiert bekommen – darunter ein gruseliges Easter Egg. Dieses sorgt bei Protagonist Sam Porter Bridges zwar für Albträume, P.T-Fans dürften sich aber freuen.

PlayStation 5 Facts

Death Stranding bietet jetzt noch mehr Horror

Death Stranding: Director's Cut bringt Hideo Kojimas Top-Spiel auf die PlayStation 5 und das umfangreicher als je zuvor. Das Studio hat sich nicht damit begnügt, Death Stranding für die Konsole mit besserer Grafik und verbesserter Leistung aufzuhübschen, sondern hat das Spiel mit neuen Inhalten ausgestattet. Ein paar wurden bereits in Trailern präsentiert, während andere geheim gehalten wurden – zum Beispiel das gruselige P.T-Easter Egg.

Solltet ihr nicht wissen was P.T. bedeutet. Die Buchstaben stehen für „Playable Teaser“. Dabei handelt es sich um eine Demo, die Kojima vor rund 10 Jahren für sein „Silent Hill“-Projekt veröffentlicht hat. Zwar wurde das Spiel gecancelt und die Demo verschwand größtenteils, doch das Projekt ist bei Fans nach wie vor beliebt.

Zurück zu Death Stranding, doch solltet ihr nicht gespoilert werden wollen, solltet ihr jetzt aufhören zu lesen.

Das besagte Easter Egg ist eine neue Traumsequenz von Bridges. Er entdeckt eine mysteriöse Gestalt in seiner Dusche. Bei der Untersuchung der Dusche wechselt das Spiel in die Ich-Perspektive und die Gestalt spielt verrückt. Am Ende gibt es noch einen ordentlichen Jumpscare von Lisa aus P.T. – das glauben zumindest YouTuber Douglas N Gomes und einige seiner Zuschauer.

In diesem Video könnt ihr euch die Szene selbst ansehen:

(Quelle: YouTube)

Wird es ein Death Stranding 2 geben?

Nach dem Erfolg des Spiels dürfte es keinen wundern, dass eventuell ein Nachfolger zur Debatte stehen könnte. Zwar fehlt jegliches offizielle Statement, doch während eines Interviews mit IGN Brasil deutete Norman Reedus ein Sequel an.

„Ich denke wir machen ein zweites Death Stranding. Über das Spiel wird bereits verhandelt. Deswegen ... Yay“, so der Schauspieler.

Death Stranding Director's Cut ganz leicht nach Hause holen:

Death Stranding Director's Cut [PlayStation 5]

(Quelle: IGN Brasil)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).