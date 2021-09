Wer noch nie Outer Wilds gespielt hat, hat jetzt den perfekten Anlass, den Geheimtipp nachzuholen. Das Meisterwerk hat nicht nur eine Erweiterung bekommen, sondern wird aktuell auch im Sale angeboten.

Outer Wilds Facts

Outer Wilds, war das nicht dieses Rollenspiel im Stil von Fallout: New Vegas? Nein, das war The Outer Worlds, welches ebenfalls 2019 erschienen ist. Outer Wilds hingegen bedient sich ebenfalls eines Science-Fiction-Settings, denn ihr müsst in dem Spiel ein Sonnensystem erkunden und dabei einer mysteriösen Zeitschleife entkommen.

Das kling zunächst unscheinbar, stellte sich aber als eines der besten Spiele der letzten Jahre heraus und verdiente sich in unserem Test die seltene Höchstwertung von 10/10 Punkten. Wer den Geheimtipp bisher also noch nicht spielen konnte, hat jetzt einen guten Grund dafür.

Outer Wilds bekommt überraschend eine Erweiterung

Am 28. September war es soweit. Mehr als zwei Jahre nach dem Erscheinen des Hauptspiels hat Annapurna Interactive die Erweiterung Outer Wilds: Echoes of the Eye veröffentlicht. Den offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Wer das Hauptspiel beendet hat, weiß bereits, was es mit den namensgebenden Eye auf sich hat. Alle anderen sollen an dieser Stelle nicht gespoilert werden. Das müsst ihr auch gar nicht, aktuell könnt ihr euch das Spiel besonders günstig sichern. Im PlayStation Store findet ihr Outer Wilds gerade um 20 Prozent reduziert. Der gleiche Rabatt gilt auch auf Steam sowie im Epic Games Store. Auf Steam konnte sich der Geheimtipp damit bereits einen Platz in den aktuellen Top-Sellern sichern.

Was macht Outer Wilds so einzigartig?

Outer Wilds zu spielen ist wie Lesen lernen. Ihr betretet und eröffnet euch eine neue Welt voller ungeahnter Möglichkeiten. Was euch antreibt, ist eure Wissbegierde und Neugier. Es gibt keine Quests, die euch an die Hand nehmen, kein Highscore, der euren Fortschritt belohnt – der einzige Grund, warum ihr immer aufs Neue in euer Raumschiff steigt, ist euer eigener Wissensdurst.

Allerdings könnt ihr nie ein zweites Mal Lesen lernen und das gilt auch für Outer Wilds. Der Reiz des Spiels besteht darin, die Rätsel und Zusammenhänge des Sonnensystems und dessen Bewohner zu erforschen, um aus der Zeitschleife zu entkommen. Sobald ihr das nötige Wissen gesammelt habt und die Lösung kennt, lässt sich diese Erfahrung nicht wiederholen. Genau deshalb ist Veröffentlichung von Outer Wilds: Echoes of the Eye so eine Sensation – es ist, als ob neue Buchstaben für unser Alphabet entdeckt worden wären, die nur darauf warten, von uns gelernt zu werden.