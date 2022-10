Mit House of the Dragon läuft derzeit die Prequel-Serie zum HBO-Hit Game of Thrones. Die erste Staffel nähert sich langsam dem Ende, doch wie GoT-Schöpfer George R.R. Martin nun verraten hat, könnt ihr euch auf noch auf viele weitere Folgen freuen.

Game of Thrones Facts

House of the Dragon soll insgesamt vier Staffeln erhalten

Game of Thrones hat die Fans mit acht spannenden Staffeln unterhalten. So viele wird es bei der Prequel-Serie nicht geben, doch ein paar kommen noch, wie Martin auf seinem persönlichen Blog verraten hat (Quelle: George R.R. Martin).

House of the Dragon spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und basiert auf dem Roman Fire & Blood. Erzählt wird die Geschichte des Targaryen-Bürgerkriegs, in dem die Kinder von König Viserys I. Targaryen um die Kontrolle über den Eisernen Thron kämpfen. Das ist einiges an Stoff, der verpackt werden muss.

Daraus resultieren insgesamt vier Staffeln mit jeweils 10 Episoden. Obwohl ursprünglich 13 Episoden angedacht waren, hat sich die Produktion am Ende dagegen entschieden. Zwar hätten mehr Folgen den Vorteil gehabt, Zeitsprünge, die aufgrund der Kürzung vorgenommen wurden, zu erklären, doch am Ende war das Risiko zu groß, dass sich einige Zuschauer darüber beschweren, dass die Serie zu langsam sei und nichts passieren würde.

Macht euch einen ersten Eindruck von der kommenden 9. Episode:

House of the Dragon - Vorschau Folge 9

Ein Targaryen-Sohn fehlt in House of the Dragon

Die Geschichte dreht sich um die gesamte Familie Targaryen. Bisher wurden uns mit Aegon, Aemond und Helaena drei der vier Kinder vorgestellt – der dritte Sohn, Daeron, hatte bisher allerdings noch keinen Auftritt in der Serie.

Auf seinem Blog verriet George R.R. Martin den Grund. Es hätte zeitlich einfach noch nicht gepasst, ihn in der Serie zu erwähnen. „Daeron ist unten in Oldtown, wir hatten einfach keine Zeit, ihn in dieser Staffel einzubauen“, so der Autor.

Dass er noch auftauchen wird, steht fest, denn er wird in der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen.