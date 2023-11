Huawei kommt Samsung und Apple zuvor: Neues Tablet erhält einzigartige Zusatzfunktion

Huawei hat im Bereich der Smartphones Boden gutgemacht und ist technologisch wieder auf der Höhe der Zeit. Jetzt will das chinesische Unternehmen die neuen Technologien in seine Tablets bringen und könnte damit Samsung und Apple zuvorkommen.

Huawei-Tablet soll mit Satelliten kommunizieren können

Apple hat der Satelliten-Kommunikation mit dem iPhone 14 zum Durchbruch verholfen. Seitdem wollen viele andere Hersteller ebenfalls auf den Zug aufspringen. Huawei bietet bereits Smartphones an, die im Notfall mit Satelliten kommunizieren können. Teilweise ist der Funktionsumfang sogar größer als bei Apple. Jetzt möchte Huawei wohl einen Schritt weiter gehen. Das MatePad Pro 11 2024 soll als weltweit erstes Tablet eine Satelliten-SMS-Funktion besitzen (Quelle: HuaweiCentral).

Auf dem nachfolgenden Bild wird die Option in der Software des Tablets bereits gezeigt:

Das Huawei MatePad Pro 11 2024 soll das erste Tablet werden, welches mit Satelliten kommunizieren kann.

Wenn die Besitzerin oder der Besitzer des Tablets in einer Region unterwegs ist, in der kein Empfang über das normale Mobilfunknetz zur Verfügung steht, kann so im Notfall per Satellit per SMS kommuniziert werden.

Die Satelliten-Kommunikation von Huawei ist bisher beschränkt auf China. Im Gegensatz dazu könnt ihr bei Apple in vielen Ländern der Welt auf den Notruf per Satellit vom iPhone zugreifen. Wie Samsung diese Technologie umsetzt, ist noch nicht bekannt. Es gibt noch kein Galaxy-Smartphone, welches diese Funktion besitzt.

Huawei bietet in Deutschland eine echte Luxus-Uhr aus Gold für 3.000 Euro an:

Smartwatch mit Gold: Die Huawei Watch Ultimate Design

Neues Huawei-Tablet auch für Deutschland?

Huawei bietet seine neuesten Smartphones wie das Mate 60 Pro mit dem Kirin-Chip und 5G-Modem nicht mehr in Deutschland an, sondern fokussiert sich ausschließlich auf China. Tablets bietet Huawei hierzulande aber noch an, wie das durchaus spannende MatePad 11.5 (bei Huawei anschauen). Umso interessanter wird es sein zu sehen, ob das Huawei das MatePad Pro 11 2024 mit Satelliten-Funktion außerhalb von China anbieten wird.

