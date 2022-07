Hyundai hat mit dem RN22e und N Vision 74 zwei neue E-Autos als Konzept präsentiert. Beide Fahrzeuge zeigen, dass Elektroautos alles andere als langweilig sind. Die N-Serie soll gleichermaßen mit Leistung und ungewöhnlichen Designs überzeugen und neue Kunden anlocken.

Hyundai: Neue E-Autos als Konzept vorgestellt

Hyundai hat für seine N-Serie „rollende Labore“ gezeigt, die sich zu Beginn in Form von zwei neuen Elektroautos bemerkbar machen. Vor allem das Hyundai N Vision 74 dürfte dabei für viel Aufsehen sorgen, das dem niemals veröffentlichten Pony Coupe aus dem Jahr 1974 nachempfunden ist. Das damalige Design stammte von Giorgetto Giugiaro, der als Schöpfer des DMC DeLorean bekannt wurde.

Anders als bei der Variante aus den 1970er-Jahren handelt es sich bei der Neuauflage um ein E-Auto. Der N Vision 74 soll in der Spitze 250 km/h schaffen und über eine Batterie mit 62,4 kWh verfügen. Hyundai spricht von einer Schnelllademöglichkeit (800 V) und einer Reichweite, die bei bis zu 600 km liegt (Quelle: Hyundai).

N Vision 74: So hätte ein E-Auto in den 1970er-Jahren ausgesehen. (Bildquelle: Hyundai

Deutlich weniger retro-futuristisch als der N Vision 74 gibt sich der RN22e. Er verfügt über das gleiche aerodynamische Stromlinien-Design wie der Ioniq 6, den das Unternehmen zuletzt vorgestellt hat. Auch hier soll die Spitzengeschwindigkeit bei 250 km/h liegen, während die Batterie mit 77,4 kWh noch umfangreicher ausfällt. Hyundai zufolge kann bei Bedarf ein „emotionales Fahrerlebnis“ in Form von künstlichen Motorengeräuschen hinzugeschaltet werden.

Mehr zu Hyundais „rollenden Laboren“ im Video:

Hyundai plant 17 E-Auto-Modelle

Bei den jetzt vorgestellten Autos handelt es sich um Konzepte, die es in nächster Zeit sicher nicht zu kaufen gibt. Bis zum Jahr 2030 möchte der südkoreanische Hersteller aber 17 neue Elektroautos auf den Markt bringen. Rund 14,5 Milliarden Euro will sich Hyundai die Elektrifizierung kosten lassen. In Zukunft möchte der Hersteller Jahr für Jahr 1,87 Millionen Elektroautos produzieren.