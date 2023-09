„Ich habe Gänsehaut“: Fans lieben neuen Trailer von Die Tribute von Panem

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 Deutsch

Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 Deutsch

Vor acht Jahren erschien der letzte Teil der beliebten The-Hunger-Games-Reihe im Kino. Mit „Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange“ feiert die Saga in wenigen Wochen ihr Hollywood-Comeback. Kurz vorm Start des Films gibt es nun den zweiten offiziellen Trailer zu sehen. Das Video könnt ihr euch direkt ganz oben im Artikel anschauen.

Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange – Trailer Deutsch

Erster Trailer zu Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange

Acht Jahre nachdem Katniss in „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“ das Kapitol gestürzt hat, dürfen sich Fans der Saga endlich auf einen weiteren Teil freuen. Dieser muss jedoch ohne die beliebte Bogenschützin auskommen, denn bei „Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange“ handelt es sich um ein Prequel, das die Vorgeschichte von Coriolanus Snow erzählt und entsprechend 64 Jahre vor dem Start der Originaltrilogie verankert ist.

Snow wird als Mentor für den weiblichen Tribut aus Distrikt 12 (Lucy Gray Baird) im Rahmen der zehnten alljährlichen Hungerspiele rekrutiert. Snow freundet sich im Laufe der Zeit mit seinem Schützling an und hilft ihr dabei, sich für die Spiele zu wappnen. Aus Spoiler-Gründen verzichten wir darauf, weiter auf die Handlung einzugehen. Der Film startet voraussichtlich am 16. November 2023 in den Kinos.

Wer es jetzt schon nicht mehr abwarten kann, kann sich auch das gleichnamige Buch, auf dem der Film basiert, bei Amazon bestellen und durchlesen:

Fans sind vom Trailer begeistert

Ein kurzer Blick in die Kommentare unter dem YouTube-Video reicht aus, um festzustellen, dass die Fans der Reihe den Start des Films kaum noch erwarten können. Leute, die bereits das Buch gelesen haben, scheinen sich besonders darüber zu freuen, dass der Film der Vorlage treu zu bleiben scheint:

„Als Fan des Buches finde ich diesen Trailer gut. Sie haben bereits den Ton und das Design des Buches perfekt eingefangen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie auch die Geschichte und die Charaktere einfangen können.“ – YouTube / Miguel The Movie Encyclopedia „Filme wie dieser sind der Grund, warum die Kinos niemals aussterben werden. Ich werde mir diesen Film auf jeden Fall auf der großen Leinwand ansehen!“ – YouTube / JJ

