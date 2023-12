Ihr hättet schon lange Skyrim-Nachschub haben können, doch Bethesda hat’s verhindert

Seit 2011 zieht Skyrim als letzte Hauptauskopplung der The-Elder-Scrolls-Reihe seine müden Runden und Fans warten sehnsüchtig auf einen Nachfolger. Dabei hätte es schon lange einen weiteren Ableger der RPG-Reihe geben können. Wenn Bethesda nicht ein Angebot der „Fallout: New Vegas“-Macher abgelehnt hätte.

„Fallout: New Vegas“-Macher wollten TES-Ableger entwickeln

Wenn es um die Fallout-Reihe geht – besonders um die 3D-Auskopplungen – sind sich viele Fans einig: New Vegas ist der beste Teil. Das beliebte Rollenspiel stammt allerdings nicht aus Bethesdas Feder. Das verantwortliche Studio Obsidian Entertainment ist damals von Bethesda beauftragt worden, einen Ableger auf Basis der Fallout-3-Technologie zu entwickeln.

Wie der ehemalige Obsidian-Entwickler Chris Avellone jetzt auf X (ehemals Twitter) bestätigt, gab es Pläne, dieses Vorgehen auch für The Elder Scrolls zu wiederholen. Avellone wollte genau wie bei Fallout eine Lücke zwischen zwei Haupt-Releases von Bethesda füllen. Ein Spin-Off, das im selben Universum spielt, aber eben ein neues Abenteuer bietet. Doch Bethesda hat mehrerer solcher Vorschläge – sowohl für TES als auch Fallout – abgelehnt. (Quelle: ChrisAvellone bei X)

Avellone fügt auf X hinzu, dass es aus heutiger Sicht, mit The Elder Scrolls Online, wahrscheinlich nicht mehr relevant ist, aber damals wäre solch ein Deal beiden Studios zugutegekommen. Und bestimmt auch den Spielern.

Von The Elder Scrolls 6 gibt es seit fünf Jahren nur diesen Teaser zu sehen:

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

Warum hat Bethesda abgelehnt?

Nach Avellones Einschätzung war Bethesda wohl nie zufrieden mit der Rezeption von Fallout: New Vegas. Sowohl in seinen schlechten, als auch guten Aspekten. Zum einen ist New Vegas damals zum Release in einem schlechten Zustand voller Bugs erschienen. Was auch mit damaligen schleppenden Verkaufszahlen einherging.

Zum anderen könnte Bethesda zögerlich gewesen sein, Ressourcen zu investieren, da Skyrim selbst noch aktiv in der Entwicklung war.

Allerdings gibt es auch von Fans die Spekulation, dass New Vegas trotz Entwicklungsschwierigkeiten die anderen Rollenspiele von Bethesda so sehr übertroffen hat, dass der Publisher nicht in einem weiteren Ableger von Obsidian übertrumpft werden wollte. Den wahren Grund werden wir aber wohl nie erfahren.

Seit mehr als 12 Jahren müssen TES-Fans sich mit Skyrim begnügen. Ein frischer Ableger wäre also bestimmt ein Segen für Fans gewesen.

