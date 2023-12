Abfuhr für den Game Pass: RPG-Fans müssen auf Mega-Hit verzichten

Erst im September wurden die Game-Pass-Abonnenten gleich zum Release mit der großen RPG-Hoffnung Starfield verwöhnt. Wer gehofft hat, dass in naher Zukunft hochkarätiger Nachschub in Form von Baldur’s Gate 3 kommt, der wird jetzt enttäuscht.

Kommt Baldur’s Gate 3 in den Game Pass?

Mit den Game Awards 2023 hat Baldur’s Gate 3 nicht nur ordentlich abgeräumt, sondern die verantwortlichen Entwickler bei Larian Studios haben auch überraschend den verspäteten Xbox-Release über die Bühne gebracht.

Mit der Veröffentlichung auf der Microsoft-Konsole fragen sich sicher auch viele RPG-Fans, ob das beste Spiel des Jahres in Zukunft einen Release im Xbox Game Pass hinlegen wird.

Darauf hat Larian-Chef Swen Vincke jetzt eine ganz klare Antwort: Nein. In einem ausführlichen Interview gegenüber IGN macht er deutlich, dass es von Anfang an geplant war, Baldur’s Gate 3 aus dem Game Pass rauszuhalten (Quelle: IGN). Genau sagt er:

„Oh, wir haben von Anfang an gesagt, es würde nicht in den Game Pass kommen, es wird also nicht in den Game Pass kommen.“

Larian Studios hat gute Gründe

Wenn es um die Gründe geht, warum Larian das Rollenspiel nicht im Gaming-Dienst von Microsoft veröffentlichen will, erklärt Vincke Folgendes:

„Wir haben ein umfangreiches Spiel gemacht, also finde ich, es sollte einen fairen Preis geben, den man dafür bezahlt und ich denke, das ist okay. Wir berechnen euch obendrauf nicht noch irgendwelche Mikrotransaktionen, also kriegt ihr, für was ihr bezahlt. Es ist ein Spiel mit viel Fleisch an den Knochen. Es sollte also existieren, wie es ist. Das erlaubt uns, weiterhin Spiele zu machen.“

Dieser Entschluss passt in die Reihe an Entscheidungen, die Larian Studios in Sachen Monetarisierung für Baldur’s Gate 3 getroffen hat. Wenn um das Geschäftsmodell für das RPG geht, setzt das Studio auf eine klassische Variante, die von der Community sehr geschätzt wird. Du bezahlst einen Vollpreis und bekommst ein fertiges und umfangreiches Spiel. Keine Live-Service-Attitüden oder Mikrotransaktionen – genauso wenig wie monatliche Abonnement-Preise.

