Ikea hat seine App aufgewertet und bietet nun über „Shop & Go“ eine einfachere Bezahlfunktion in den Möbelhäusern an. Artikel werden über die App gescannt und dann an den SB-Kassen bezahlt. Bis zu einer deutschlandweiten Einführung dauert es aber noch. Fünf Filialen machen den Anfang.

IKEA Facts

Ikea-App: Neues „Shop & Go“ verringert Wartezeit

Die App von Ikea wurde gerade um eine interessante Funktion erweitert, die im Idealfall Wartezeiten an der Kasse minimieren kann. Darüber hinaus erhalten Kunden direkt während des Einkaufs einen Überblick darüber, wie viel man am Ende für die Artikel bezahlen muss. Ikea spricht von einem „flexibleren Shoppingerlebnis“. Die App selbst wurde im Sommer 2021 komplett neu gestaltet.

Der Grundgedanke hinter dem neuen „Shop & Go“ liegt darin, dass Kunden während des Einkaufs die gewünschten Artikel über die App einscannen, bevor sie im Einkaufswagen landen. In der App sehen Kunden dann den Betrag für den Artikel sowie die aktuelle Summe. Zuvor muss einmalig ein QR-Code im Möbelhaus eingescannt werden, um die Funktion zu aktivieren.

Haben Kunden alle Artikel zusammen, generiert die Ikea-App einen QR-Code. Dieser wird an einer der SB-Kassen gescannt und der Bezahlvorgang kann beginnen. Eine Zahlung über die App selbst ist allerdings nicht vorgesehen. Bei „Shop & Go“ kann eine herkömmliche Ikea-Kasse nicht mehr genutzt werden.

Mit Ikea-Möbeln lässt sich auch Geld verdienen. Wie das genau geht, erklären wir euch im Video:

So könnt ihr Geld mit IKEA-Möbeln verdienen Abonniere uns

auf YouTube

Ikea-App: Test zu „Shop & Go“ in Deutschland gestartet

Ikea hat sich für eine schrittweise Einführung von „Shop & Go“ entschieden. Zu Beginn kann die Funktion in fünf deutschen Möbelhäusern genutzt werden. Ikea zufolge betrifft das die Filialen in Berlin-Tempelhof, Dresden, Frankfurt Nieder-Eschbach, Hamburg-Moorfleet und Karlsruhe. Das Einscannen von Artikeln per App möchte Ikea dann bis Sommer 2022 in allen deutschen Möbelhäusern ermöglichen (Quelle: Presseportal).