In Sound Mind verbindet eine etwas klischeehafte Psychologe-wird-verrückt-Story mit originellen Ideen und einer Unheimlichkeit, die auch Anfänger ertragen können: Ihr mögt Horror, seid aber nicht so abgebrüht? Dann notiert euch das Release-Datum.

Indie Games Facts

Nach den ersten Stunden im Spiel erweckt das kommende Gruselspiel In Sound Mind den Eindruck, ziemlich solide zu sein: Mit hübscher Grafik, überraschend originellen Ideen und einer interessanten Story lässt es euch in die Haut eines Psychologen schlüpfen, dessen Geist ihr in sich verändernden Gebäuden nach und nach erforscht. Wie in vielen Spielen dieses Sub-Genres erfahrt ihr über Erinnerungen hinweg nach und nach mehr über seine Patienten – und ergründet auch den Grund seines eigenen Leidens.

Das Ding ist, In Sound Mind ist nicht das erste Spiel seiner Art und falls ihr extremen Horror erwartet, seid ihr hier auch an der falschen Adresse. Es ist mehr ein hübsches Grusel-Story-Adventure, das insbesondere jene Spieler einlädt, die unheimliche Szenarien lieben, aber nicht zu abgebrüht sind.

Schaut in den Trailer für einen ersten Einblick:

Schaufensterpuppen, Erinnerungen und Schleichsequenzen

Über innovative Rätsel hinweg gleitet ihr tiefer und tiefer in die Psyche des Protagonisten. Dabei erforscht ihr Erinnerungen und Audiokassetten, auf denen ihr Fragmente von vergangenen Therapiestunden hört. Gleichsam bebt und wackelt die Welt um euch herum, sobald ihr tiefer in euren Geist gleitet; und dreht ihr eurer Umgebung den Rücken zu, kann die sich schon einmal ändern.

In Sound Mind ist ein recht einfaches Spiel, das auch in Schleichsequenzen nicht zu viel von euch erwartet: Es gilt also auch hier, dass ihr eher unterhaltsames Gameplay als tatsächliche Herausforderungen erwarten solltet. Das Herz des Spiels ist schließlich die Story, deren Geheimnis euch antreiben wird, weiter vorzudringen.

In Sound Mind erscheint voraussichtlich am 28. September 2021 für PC, PS5, Xbox S|X und Nintendo Switch. Entwickler We Create Stuff ist unter anderem für die berüchtigte Half-Life-2-Mod Nightmare House 2 bekannt.