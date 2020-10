Wer Fan von „Die Höhle der Löwen“ ist, darf sich freuen: Ab Montag verkauft Lidl einige der interessantesten Produkte aus der populären Vox-Sendung. Teilweise sind die Preise um sagenhafte 75 Prozent reduziert. GIGA verrät, um welche Angebote es sich handelt.

Seit sechs Jahren läuft „Die Höhle der Löwen“ auf Vox und hat in dieser Zeit hunderte mal mehr, mal weniger pfiffige Produkte und Geschäftsideen hervorgebracht. Ab Montag, den 02.11.2020, bietet der Discounter-Riese Lidl einige DHDL-Highlights zu teilweise stark reduzierten Preisen an.

Insgesamt 7 Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ gibt es ab kommender Woche bei Lidl zu kaufen.

Lidl verkauft „Die Höhle der Löwen“-Produkte: Entroster, WC-Bürste und mehr

Die größte Ersparnis können Käufer beim Rokitta's Rostschreck machen: 4,84 Euro kostet bei Lidl der praktische Alltagshelfer, der in der Spülmaschine Rostflecken auf Besteck, Töpfen und Pfannen verhindern soll. Regulär schlägt der Rostschreck mit rund 20 Euro zu Buche.

Apropos Rost: Der Metallentroster Rost Delete ist ebenfalls bei Lidl im Angebot. Das Naturprodukt basiert auf Zitronensäure und wird in der 500-Gramm-Dose für 9,69 Euro verkauft.

Ins Bad geht es mit Loomaid – einer innovativen WC-Bürste mit Ständer, deren Reinigungskopf aus schmutzabwesiendem Silikon besteht. Lidl möchte für die WC-Bürste 14,54 Euro haben.

Interessant für Handynutzer ist der Flapgrip. Hierbei handelt es sich um eine multifunktionale Smartphone-Halterung, die sich an jedes Handy und Handyhülle ankleben lässt. Der Clou ist der ausfahrbare, flexible Ständer hinten. Damit lässt sich das Smartphone zum Beispiel in die Lüftungsschlitze von Autos stecken oder an Notebooks befestigen. Für 7,75 Euro kann man sich den Flipgrip sichern.

Im Bereich Beauty und Kosmetik bietet Lidl gleich drei Produkte aus „Die Höhle der Löwen“ an. Die Miwiam-Nagelfeile für glatte und präzise Nägel wird für 5,81 Euro verkauft, der Aroma-Duschschaum von Medusch geht für 6,78 Euro über die Ladentheke und die mit speziellen Mikrofasern ausgestatteten Abschmink- und Waschpads von Waschies gibt es im 7er-Pack für für 14,54 Euro.