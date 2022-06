Sparfüchse kommen bei Klarna ab sofort etwas mehr auf ihre Kosten: Die Bezahl-App erhält eine neue Funktion, mit der Bonus-Jäger sich das Einkaufen einfacher machen können. Die ist zwar keine Unbekannte, dürfte das Angebot von Klarna aber sinnvoll erweitern.

Klarna-App erhält praktische Neuerung: Kundenkarten einfach speichern

Nutzer der Klarna-App können sich auf ein neues Feature freuen, das ab sofort Einzug hält. In der Finanz-App könnt ihr Bonuskarten verschiedener Anbieter abspeichern und via App nutzen. So soll Schluss sein mit dem Kartenchaos im Portemonnaie, kündigt der Finanzdienstleister an.

Dazu wird eine digitale Kopie eurer Kundenkarte in der App angelegt. Sie lässt sich beim Einkaufen im Laden wie die physische Karte nutzen. Einfach den Barcode am Smartphone-Bildschirm scannen lassen und die Punkte eures jüngsten Einkaufs werden dem jeweiligen Punktekonto gutgeschrieben. Manche Bonusprogramme erlauben es euch auch, gesammelte Punkte direkt gegen einen Einkaufsrabatt einzutauschen.

Neu ist die Idee freilich nicht: Klarna hatte 2021 die App Stocard übernommen, die genau das bietet: ein Smartphone-Wallet zum Speichern digitaler Bonuskarten. Im Zuge der Übernahme hält das Angebot nun auch in der Klarna-App Einzug. 8.000 Partner mit eigenen Kundenkarten und Prämienprogrammen sollen weltweit mit an Bord sein, 780 davon in Deutschland.

MediaMarkt, Lidl und Kaufland zum Start bei Klarna verfügbar

Zum Start mit dabei sind etwa bereits MediaMarkt, Tchibo, Lidl, Kaufland und Douglas. Weitere Partner und ihre Programme sollen mit der Zeit integriert werden.

So speichert ihr eure Kundenkarten in der Klarna-App:

Das Kundenkarten-Symbol auf der Startseite Klarna-App anklicken und „Karte hinzufügen“ wählen.

In der durchsuchbaren Anbieter-Liste euren Anbieter wählen oder manuell eingeben.

Eigene Karte hinterlegen, per Kamera-Scan des Barcodes oder manueller Eingabe eurer Mitgliedsnummer.

Die Kundenkarten-Funktion ist nicht der einzige Schritt, mit dem Klarna das Angebot erweitert. Für 2022 hat man sich einiges vorgenommen. So wurde bereits ein konkurrenzlos hoher Zinssatz für das Festgeld-Sparen aufgerufen.

Die Frage bleibt, ob Klarna jetzt noch beides braucht: Die Stocard-App als eigenständiges Angebot sowie die gleichen Funktionen innerhalb der eigenen App. Wir haben bei Klarna nachgefragt, wie es um die Zukunft der Stocard-App bestellt ist. Offiziell gibt es demnach aktuell keine Pläne, die Stocard-App einzustellen.