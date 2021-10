Tötet den Zug, tötet den Zug! Erst Kindersendung, dann Mod, dann Meme und jetzt ein vollständiges Spiel: Choo-Choo Charles wurde angekündigt, ein Open-World-Schocker, bei dem ihr den zähnefletschenden Spinnen-Clown-Zug vernichten müsst. Und dann sieht der Trailer sogar gut aus.

Indie Games Facts

Es begann mit Thomas-die-kleine-Lokomotive-Mods für Skyrim, entwickelte sich aber bald zum Horrorphänomen: Nichts ist gruseliger als Thomas, die kleine Lokomotive, in Spielen wie Resident Evil 2 Remake oder Resident Evil 8. Schließlich erstellten Fans schaurige Lokomotiven-Memes, die das Internet stürmten – und die Antwort darauf ist jetzt Choo-Choo Charles.

Während andere Meme-Spiele nicht immer Wert auf tolles Gameplay legen, scheint sich der Lokomotiven-Schocker nicht bremsen zu wollen: Auf einer verlassenen Insel trefft ihr auf eine animalisch fiese Lokomotive, die ihre ekelhaften Zähne im Clownsgesicht fletscht und auch noch Spinnenbeine hat. Genug Klischee? Fies sieht Choo Choo aber aus; jetzt ernsthaft:

Choo-Choo Charles wartet mit waschechtem Crafting und der Prämisse auf, euren eigenen Zug nach und nach aufzurüsten, um gegen Killer-Charles ankommen zu können. Klar – es gibt im Spiel wahrscheinlich keine Story, die euch zu Tränen rührt, dafür aber actiongeladenen Horror, der auch noch ziemlich originell zu sein scheint.

Entwickler Two Star Games ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt: My Beautiful Paper Smile und My Friend Raven sind beides Indie-Horrorspiele auf Steam mit sehr hoher Bewertung, und gerade My Beautiful Paper Smile haben einige bekannte Horror-Streamer auf YouTube und Twitch angepriesen. Werft etwa einen Blick bei Markiplier ins Video zu My Beautiful Paper Smile.

Sofort könnt ihr aber nicht gegen die Killer-Lokomotive antreten: Choo Choo Charles erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2022. Ob euch der Horrorzug abgesehen von Steam auch auf Konsolen heimsuchen wird, ist allerdings noch unbekannt.