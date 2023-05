Im Xbox Game Pass landen regelmäßig neue und vor allem vielseitige Spiele. Dazu gehören große Blockbuster, kreative Indie-Spiele und einige Lizenzgurken. Ein neuer Tiefpunkt ist aber Eastern Exorcist. Das Game ist dermaßen kaputt, dass die Spieler völlig fassungslos sind.

Neues Xbox-Game ist nahezu unspielbar

Der Game Pass ist eines der wichtigsten Hauptargumente für die Xbox. Neben großen Namen wie Halo, Forza oder Gears of War befinden sich auch diverse Indie-Titel im Programm des kostenpflichtigen Abo-Dienstes von Microsoft.

Darunter zum Beispiel auch Eastern Exorcist, ein neuer 2D-Side-Scroller, der die Spieler mit seiner handgezeichneten Optik und kompromissloser Action überzeugen will. In der Realität ist das Spiel aber eine echte Vollkatastrophe (siehe Xbox Store). 89 Prozent aller User bewerten das asiatische Abenteuer derzeit mit nur einem von fünf möglichen Sternen. Was ist da passiert?

Eastern Exorcist | Launch Trailer

Ganz offenbar befindet sich Eastern Exorcist in einem desaströsen Zustand, der das Action-RPG nahezu unspielbar macht. So ziemlich alle Rezensionen beklagen sich darüber, dass sie das Tutorial nicht beenden können, weil die Tasten nicht richtig funktionieren. Dazu kommen diverse Bugs, Soundprobleme oder kuriose Vorfälle wie zum Beispiel Controller, die nicht mehr aufhören zu vibrieren.

Gibt es keine Qualitätskontrolle beim Game Pass?

Die Spieler sind dermaßen entsetzt über den technischen Zustand des Spiels, dass gleich mehrfach hinterfragt wird, ob es beim Xbox Game Pass keine Form der Qualitätskontrolle gibt. Aber lassen wir die User doch am besten selbst zu Wort kommen:

„Liebes Microsoft-Team, ihr solltet dringend eine Qualitätsprüfung einführen! Falls euch Mitarbeiter fehlen, biete ich mich an. Wie man sieht, ist es nicht effizient wie es aktuell läuft. Verärgert nur den Kunden, der Entwickler steht nicht gut da und der Name Xbox wird dadurch auch geschädigt.“ (Xbox-User Heykikomori)

Die PC-Version kommt auf Steam übrigens wesentlich besser an! Hier vergeben die User im Schnitt 85 Prozent positive Bewertungen. Es handelt sich also um ein Portierungsproblem, das mit einigen Patches hoffentlich behoben werden kann.

Eastern Exorcist Wildfire Game(无锡野火数字科技有限公司)

