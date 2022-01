Eigentlich hat Apple schon eine recht gute Notizen-App auf dem iPad, allerdings gefällt nicht jedem der Ansatz. Wer nämlich klassische Haftnotizen, sogenannte „Post-its“ mag, der wird die folgende App lieben. Bringt schnell Ordnung ins Chaos und man spart aktuell sogar noch knapp 5 Euro.

„Stickyboard 2“ fürs iPad kostet normalerweise 4,99 Euro, gegenwärtig aber zahlen wir nix, bekommen die nützliche App fürs iPad also kostenlos. Die Notizen-App orientiert sich an den bekannten, farbigen Klebezetteln.

5 Euro sparen: „Stickyboard 2“ fürs iPad aktuell kostenlos

Die lassen sich innerhalb der App nach Lust und Laune anordnen, man muss also nicht einem Schema folgen und kann seine Gedanken, Ideen und Notizen so ordnen, wie man es für richtig hält. Dafür stehen mehrere Tafeln, also Whiteboards zur Verfügung. Zwischen denen kann man einfach wechseln. Die lassen sich dann auch als PDF ausgeben und versenden. Kurzum: Mit Stickyboard 2 lassen sich beispielsweise auch ganze Brainstorming-Sessions aufzeichnen und teilen – echt praktisch.

In-App-Käufe oder Werbung such man in der App vergebens. Man erhält demnach eine echte Vollversion fürs iPad, die sonst knapp 5 Euro kostet, aktuell aber gratis zu haben ist.

Wie gut ist die App eigentlich?

Doch was taugt die App wirklich, was sagen die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer? Die sind von „Stickyboard 2“ offensichtlich überzeugt und vergeben in Gänze 4,9 von 5 möglichen Sternen im App Store. Beispielsweise schreibt ein Käufer:

Tolle App für Notizen und Sticker

Anfangs leicht gewöhnungsbedürftig, aber einmal drin, ist die App ein gelungenes Tool.

Stickyboard 2 Entwickler: Qrayon, LLC

Positiv hervorzuheben sind die sehr bescheidenen Systemanforderungen. Gerade mal 2,7 MB freier Speicher werden benötigt und selbst iOS 7 genügt noch für die Installation. Damit dürften dann auch ältere, nicht mehr von Apple mit aktuellen Systemen unterstützte iPads kompatibel sein. Sehr lobenswert und auf jeden Fall einen Versuch wert. Vor dem Download aber bitte noch mal den Preis überprüfen, wir wissen nämlich leider nicht, wie lange die Aktion gilt.