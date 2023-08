Fiat macht finanziell gebeutelten Auto-Fans Hoffnung. Schon 2024 soll ein erschwingliches E-Auto vorgestellt werden, das zwar ziemlich klein werden dürfte – aber in große Fußstapfen tritt. Der Panda soll ein rein elektrisches Geschwisterchen bekommen.

Stellantis kriegt nicht genug. Als einer der wenigen Autobauer in Europa plant der noch junge Konzern, der unter anderem die Marken Peugeot, Citroën, Opel und Fiat vereint, schon heute in ernst zu nehmendem Maßstab mit Elektroautos zu verhältnismäßig erschwinglichen Preisen.

Fiat plant Elektro-Panda: Günstige E-Autos im Kommen?

Der erste im Bunde wird der Citroën e-C3, der 2024 an den Start gehen soll. Im Juli desselben Jahres will auch Fiat ein E-Auto zum Kampfpreis präsentieren: Der Stromer soll unter 25.000 Euro kosten und sich am bisher erfolgreichsten Kleinstwagen der Marke orientieren – dem Fiat Panda.

„Es gibt einen echten Bedarf an erschwinglicheren Elektroautos“, erklärt Fiats Markenchef Olivier Francois, der die Vorstellung des Panda-Bruders ankündigte (Quelle: Automotive News Europe). Vom Plan und dem Zeitpunkt der Vorstellung abgesehen gibt es derzeit allerdings noch keine sicheren Details zum Elektro-Panda. So könnte das Modell auch einen anderen Namen erhalten und nur der Ausrichtung nach an den Panda angelehnt sein.

Olivier deutet bereits an: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Synergien geben wird“, so der Manager über das günstige E-Auto seiner Marke – und den e-C3 von Citroën.

Damit ist fast schon sicher, dass beide Stromer auf der gleichen Plattform aufsetzen werden und sich weitgehend ähneln dürften. Trifft das zu, können wir davon ausgesehen, dass Fiat mit einer Reichweite von rund 300 km plant.

Das Beispiel von Opel rocks-e, Citroën Ami und Fiat Topolino zeigt jedenfalls, dass Stellantis genau so vorgeht. Das mehr oder weniger identische Auto wird mit geringen Markenanpassungen mehrfach auf den Markt gebracht und spart so viel Entwicklungsaufwand.

Fiat Panda Elettra: Comeback für Europas erstes Elektroauto?

Ganz neu ist die Idee eines elektrischen Panda übrigens nicht: Schon 1990 (!) brachte Fiat den Panda Elettra auf den Markt – und darf sich damit auch Vorreiter in Sachen E-Auto schimpfen. Der Kleinstwagen mit Elektromotor schaffte damals nach Herstellerangaben um 70 km Reichweite innerstädtisch. Allerdings kam die Elektro-Version fast auf das doppelte Leergewicht des Verbrenners und hat sich nie in großer Stückzahl verkauft.