Square Enix feiert den 30. Geburtstag eines beliebten Klassikers und kündigte mit einem Anime ein neues Projekt an, das den Fans weltweit zur Verfügung stehen wird.

Secret of Mana Facts

Legend of Mana: Anime ist in Arbeit

Square Enix und Warner Bros. Japan haben sich zusammengetan, um eine Anime-Adaption zu Legend of Mana zu produzieren. Legend of Mana gehört zu einer Spielreihe, die zwischen 1991 und 1999 veröffentlicht wurde.

Thematisch waren alle vier Spiele der Reihe miteinander verbunden, so drehte es sich immer um die fiktive Welt von Mana und wiederkehrende Geschichten rund um einen Weltenbaum, dem dazugehörigen heiligen Schwert und den Kampf gegen Kräfte, die ihre Macht stehlen wollen. Hierzulande hat das zweite Spiel der Reihe, Secret of Mana, die größte Aufmerksamkeit bekommen.

Square Enix feiert nun den 30. Geburtstag der Reihe und kündigte im Rahmen dessen eine Anime-Adaption zu Legend of Mana an. Die TV-Serie soll zwar weltweit ausgestrahlt werden, es wurden aber noch keine weiteren Details bekannt gegeben. Zusätzliche Informationen werden in den kommenden Monaten folgen und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Legend of Mana: Remaster des Spiels erschien kürzlich

Erst vor wenigen Tagen, am 24. Juni 2021, veröffentlichte Square Enix das Spiel Legend of Mana HD Remaster. All die Magie des Klassikers Legend of Mana mit überarbeiteter Grafik und neuen Features.

In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Begebt euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum aus euren Träumen ... und entdeckt dabei, dass die Weltkarte leer ist! Auf euren Reisen erhaltet ihr besondere Artefakte, die ihr an beliebigen Stellen auf der Karte platzieren könnt, um Städte und Dungeons zum Leben zu erwecken und die Story voranzutreiben. Trefft eine bunte Truppe verschiedenster Charaktere, kämpft gegen furchterregende Monster und erkundet die weite Welt von Fa'Diel. In dieser Remaster-Version könnt ihr zwischen neu arrangierter Musik und dem ursprünglichen Soundtrack wechseln. Außerdem gibt es weitere neue Features – darunter die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel Ring Ring Land“.

Das Spiel ist für PC, PS4 und Nintendo Switch erhältlich.

Was sagt ihr denn zu den Plänen von Square Enix und Warner Bros. Japan? Freut ihr euch auf den Anime oder bleibt ihr lieber bei den Spielen?