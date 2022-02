Lenovo wird in Kürze zwei neue Legion-Produkte vorstellen, die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sind. Es handelt sich um ein Android-Smartphone und -Tablet, die physische Vorteile beim Spielen gegenüber der Konkurrenz bieten. Doch auch so sind die beiden Geräte wirklich interessant.

Lenovo Legion Y700 und Y90 kommen bald

Erst vor Kurzem haben wir über das Lenovo Legion Y700 berichtet. Es handelt sich um ein mit 8,8 Zoll relativ kompaktes Android-Tablet, das aber mit einem 21:10-Display ausgestattet ist. Mit einem so breiten Bildschirm hat man in Spielen einen physischen Vorteil, da man Gegner früher sehen kann. Besonders Spielerinnen und Spieler von League of Legends werden davon profitieren.

Doch auch das Lenovo Y90 ist nicht weniger interessant. Es handelt sich um ein absolutes High-End-Smartphone mit „Snapdragon 8 Gen 1“-Prozessor, der aktiv gekühlt wird, um in jeder Situation die maximale Leistung zur Verfügung stellen zu können. Dazu gibt es 18 GB RAM und bis zu 1 TB internen Speicher. Zudem ein AMOLED-Display mit 144 Hz und einen großen Akku, der in wenigen Minuten komplett aufgeladen ist. Nichts soll dem Spielen im Wege stehen.

Alle Details sind zu den neuen Lenovo-Produkten nicht bekannt, doch am 28. Februar fällt der Vorhang (Quelle: Weibo). In China werden das neue Smartphone und Tablet offiziell enthüllt. Spätestens dann erfahren wir, wie gut die neuen Geräte wirklich sind.

Lenovo greift mit dem Legion Y700 auch das iPad mini von Apple an:

Kommen die neuen Lenovo-Geräte nach Europa?

Damit würden wir zunächst nicht rechnen. Lenovo ist in Europa mit den Motorola-Smartphones unterwegs und bietet diese hier an. Es gibt aber das Gerücht, dass zumindest das Smartphone als Lenovo Legion Phone 3 auch weltweit erscheinen könnte. Tatsächlich würden wir uns aber eher das Tablet wünschen, denn das ist tatsächlich eine echte Neuheit, die so kein anderer Hersteller bietet. Gaming-Smartphones gibt es mittlerweile einige, während Gaming-Tablets eine Neuheit sind. Hier deckt Lenovo eine interessante Nische ab.