Diese Klatsche tut weh: Die Stiftung Warentest hat Notebook-Reparaturdienste unter die Lupe genommen. Besonders schlecht haben dabei MediaMarkt und Saturn abgeschnitten. Die Kritik der Experten ist lang und reicht von verschwundenen Netzteilen bis zu astronomischen Preisen.

Muss es immer ein Neukauf sein? Wenn das Notebook rumzickt, reicht oft auch eine Reparatur. Die schont den Geldbeutel und die Umwelt. Doch welcher der vielen Notebook-Reparaturdienste hat die Nase vorn? Das wollte die Stiftung Warentest herausfinden und hat insgesamt sieben von ihnen getestet. Vier vom jeweiligen Hersteller, drei unabhängige Anbieter. Mit Abstand das Schlusslicht: MediaMarkt und Saturn.

Notebook-Reparaturdienst von MediaMarkt und Saturn fällt bei Stiftung Warentest durch

Der Notebook-Reparaturdienst der beiden Elektronikketten wurde von der Stiftung Warentest mit „Mangelhaft (4,9)“ bewertet. Kein anderer getesteter Dienst hat auch nur ansatzweise so schlecht abgeschnitten (Quelle: Stiftung Warentest).

„Bei diesem Anbieter lief kaum etwas rund“, so das ernüchternde Fazit der Stiftung Warentest.

So kam eines von drei präparierten Notebooks trotz anderslautender Informationen unrepariert zurück, das abgegebene Netzteil fehlte außerdem. Darüber hinaus war die Reparaturzeit in allen Fällen sehr lang und die Reparaturpreise waren im Vergleich am höchsten: Zwischen rund 410 und 860 Euro. Die Kommunikation war ebenfalls nicht ideal. Teilweise mussten sich die Tester nach dem Verbleib erkundigen, kritisiert die Stiftung Warentest.

Für den Test musste jeder Anbieter drei Notebooks mit drei Fehlern reparieren: Das Gerät lädt nicht, in der Tastatur fehlt eine Taste und beim Ladekabel wurde die Isolierung beschädigt. Letzteres verschwieg die Stiftung Warentest, denn das sollten die Techniker selbst herausfinden.

Acer und Apple ganz vorne

Sieger im Vergleichstest ist Acer. „Hier lohnt es sich, reparieren zu lassen“, lautet das Lob der Stiftung Warentest. Insgesamt wurde Acer mit der Note „Gute (2,1)“ bewertet. Punkten konnte Acer unter anderem mit den niedrigsten Reparaturkosten. Dicht dahinter mit der Note „Gut (2,4)“ platziert sich Apple. Der MacBook-Hersteller hat im Vergleich am schnellsten repariert.

