Mehr Spiele für die PS5? Microsoft sägt am Ast, auf dem die Xbox sitzt

Der Xbox geht es aktuell nicht sonderlich gut. Die Konsole verkauft sich bestenfalls mittelmäßig und jetzt schließt Microsoft auch noch komplette Studios. Laut Insider-Berichten plant der Tech-Riese eine neue Strategie, die beinah einem Todesstoß gleichkommt.

Xbox Series X Facts

Erscheinen weitere Xbox-Spiele auf der PlayStation?

Vor einigen Wochen hat Microsoft eine neue Gaming-Strategie angekündigt: Eine Auswahl von vier Xbox-Spielen soll auch auf der PlayStation 5 und der Nintendo Switch erscheinen. Fans wurden zu diesem Zeitpunkt noch damit beruhigt, dass es sich eher um kleine Spiele handeln würden. Die Xbox-Konsolen sollten ihre exklusiven Blockbuster behalten.

Anzeige

Laut einem Bericht von Windows Central gibt es innerhalb Microsofts Diskussionen und Unsicherheit darüber, ob diese Strategie eine gute Idee sei. Xbox-Experte Jez Corden führt in dem Bericht weiter aus, dass kleinere Spiele für die PlayStation bereits in Entwicklung seien. Allerdings könnte der Plan auch noch sehr viel weiter gehen. So dränge der Tech-Reise darauf, auch weitere Spiele auf den Konsolen der Konkurrenz zu veröffentlichen. Cordon spricht davon, dass es keine „rote Linie“ geben soll. Das kann so verstanden werden, dass selbst Flaggschiff-Spiele wie Halo oder Starfield betroffen wären.

Und warum das alles? Laut Cordon verlangt Microsoft-CEO Satya Nadella mehr Gewinn. Mit mehr Verkäufen auf mehr Plattformen ließe sich das natürlich leicht und unkompliziert bewerkstelligen. Allerdings weißt der Bericht auch daraufhin, dass diese Entscheidung langfristig dafür sorgen wird, dass es keinen guten Grund mehr gibt, um sich noch eine Xbox-Konsole zu kaufen. Microsoft würde damit die Zukunft der Konsole für kurzfristige Gewinne zerstören.

Anzeige

Jez Corden gilt als glaubwürdiger Insider zum Thema Xbox und Microsoft. Trotzdem ist die finale Entscheidung darüber, welche Xbox-Spiele auf die PlayStation kommen, noch nicht getroffen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung kann also noch viel passieren.

Sea of Thieves ist jetzt auch auf der PS5 verfügbar:

Sea of Thieves: Pre-Order Boni der PS5-Version

Die Xbox ist wichtig – auch für PS5-Spieler

Martin Hartmann , GIGA-Experte für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam Wenn Microsoft komplett auf Xbox-Exklusivspiele verzichtet, würde das wohl das Ende der Konsole bedeuten. Schon jetzt laufen die Verkäufe schleppend und die Kluft zwischen PS5 und Xbox Series X|S wird immer breiter. Die Xbox kann es sich schlicht und einfach nicht leisten, jetzt noch auf weitere Verkaufsargumente zu verzichten. Das Ende der Xbox wäre eine Katastrophe für Gaming insgesamt. Sony braucht einen starken und gesunden Kontrahenten, damit Kunden schlechte Entscheidungen auch bestrafen können. Ein PS5-Monopol sollte niemand wollen, nicht einmal PlayStation-Fans. Alle Gamer können also nur hoffen, dass Microsoft die Xbox-Strategie noch einmal überdenkt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.