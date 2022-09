Ubisoft hat mit Mirage kürzlich ein neues Spiel für die Assassin’s Creed-Reihe bestätigt. Noch gibt es nicht viele Informationen dazu, ein Leaker hat jetzt aber ein paar Details verraten.

Assassin's Creed Facts

Originalartikel:

Assassin’s Creed: Spielreihe bekommt Zuwachs

In der vergangenen Woche machten zahlreiche Gerüchte die Runde, die über ein neues Assassin’s Creed-Spiel berichteten und mit Mirage wurde angeblich auch der Name geleakt. Zahlreiche Journalisten, darunter auch Jason Schreier von Bloomberg, bestätigten den Namen. Offiziell war nichts, bis vor Kurzem – inzwischen hat Ubisoft sowohl das Spiel als auch den Namen offiziell bestätigt.

Viel ist zu Assassin’s Creed Mirage noch nicht bekannt. Zusammen mit der Bestätigung veröffentlichte das Studio aber ein erstes Konzeptbild. Augenscheinlich führt das kommende Game die Spieler in den Nahen Osten, außerdem ist ein typischer Assassine zu sehen.

Nähere Informationen sollen im Rahmen eines Streams folgen: „Wir können es kaum erwarten, euch am 10. September bei Ubisoft Forward mehr zu erzählen“, so das Unternehmen in einem Tweet.

Assassin’s Creed Mirage: Wie reagieren die Fans?

In den Twitter-Kommentaren äußern sich die Fans unterschiedlich. Während die einen sich bedingungslos auf ein neues Assassin’s Creed freuen, reagieren andere mit Skepsis und Enttäuschung. Viele hoffen bereits seit Jahren auf ein Setting in Japan oder China, doch auch dieses Mal geht es in eine andere Richtung.

Die meisten sind sich allerdings einig darüber, dass Ubisoft beim kommenden Spiel wieder mehr auf Stealth- anstatt auf Rollenspiel-Elemente setzen muss.

„Ich kann die Enthüllung kaum erwarten. Wenn die Gerüchte wahr sind und es wieder zu den Wurzeln zurückgeht, ohne ein RPG-ähnliches System... Junge, ich kann es nicht erwarten“, schreibt zum Beispiel Twitter-Nutzer @L1GHTNING96.

Ob sie das bekommen, wird sich voraussichtlich im kommenden Stream zeigen.