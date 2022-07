Nachdem Dino Crisis im Jahr 1999 erschien, entwickelte sich das Survival-Horror-Spiel in den letzten Jahrzehnten zu einem echten Klassiker, von dem sich heute immer noch zahlreiche Fans ein Remake wünschen. Ein Fan zeigt mithilfe der Unreal Engine 5, wie toll das aussehen könnte.

Sony PlayStation Facts

Capcom hat bis heute leider keine Anstalten dazu gemacht, ein neues Dino Crisis zu veröffentlichen. Ein Fan hat sich deshalb selbst der Aufgabe gestellt und zeigt in einem Video, wie toll das Spiel dank heutiger Technologie aussehen könnte.

PlayStation-Klassiker bekommt mit Unreal Engine 5 neues Leben eingehaucht

Dino Crisis hat die Spieler in die Welt der Dinosaurier geholt und mit einer dunklen, mysteriösen und vor allem gefährlichen Atmosphäre getrumpft. Dort schlüpft ihr in die Rolle von Regina, einer Spezialagentin, die den Auftrag hat, das Geheimnis einer von Dinosauriern überrannten Forschungseinrichtung auf einer Insel zu lüften. Vom Stil her könnte man das Spiel mit der Resident-Evil-Reihe vergleichen, nur dass man es hier nicht mit Zombies zu tun hat.

Auf dem YouTube-Channel von TeaserPlay erschien kürzlich ein Video zu einem Fan-Remake. Dieses beginnt mit einem Tyrannosaurus Rex, der sich Regina nähert. An den Charakter-Modellen, den Pflanzen, den Sonnenstrahlen und den weichen Bewegungen ist die deutliche grafische Aufwertung zu erkennen, die die Unreal Engine 5 bietet und die Fans sind begeistert.

„Das ist großartig! Ich bin ein großer Dino Crisis-Fan und warte schon eine Weile auf ein Remake. Ich kann es kaum erwarten, das fertige Produkt zu sehen“, schreibt beispielsweise YouTube-Nutzerin Teneisha Jane. „Das beste Spiel der Welt. Ich erinnere mich, dass wir auf der PS1 eine Menge Spaß hatten“, ergänzte skillring in einem Kommentar.

Macht euch im Video selbst einen Eindruck vom Fan-Remake:

Unreal Engine 5 ermöglicht viele tolle Projekte

Dino Crisis ist nicht das erste Projekt, dass Fans mithilfe der Engine von Epic Games in Angriff nehmen. Es gibt inzwischen zahlreiche Fan-Kreationen zu Fallout, Grand Theft Auto 3 und auch zu Assassin’s Creed. Viele Fans wünschen sich seit Jahren ein Setting in Japan, haben dies allerdings nie bekommen. Ob das noch nachgeholt wird, ist ungewiss – aber auch hier zeigt ein Fan, wie unglaublich das aussehen könnte.