Die brandneue und umfangreiche Erweiterung eines beliebten Action-RPGs von Capcom hat sich ganz oben in den Steam-Charts festgesetzt. Nur das Steam Deck verkauft sich noch besser als Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Steam Facts

Das RPG Monster Hunter Rise erklimmt derzeit die Steam-Topseller-Charts. Das Capcom-Rollenspiel hat eine neue Erweiterung spendiert bekommen, die am 30. Juni erschienen ist. Die Freude über Monster Hunter Rise: Sunbreak ist in der Community offensichtlich groß, denn die Erweiterung findet sich aktuell direkt hinter dem Steam Deck an der Spitze der Steam-Bestseller wieder.

Alle wichtigen Infos zu den Kreaturen in Monster Hunter Rise findet ihr in unserem umfassenden Monster-Guide.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 Free2Play-Spiele, von denen ihr euch besser fernhaltet

Monster Hunter Rise: Sunbreak wird zum Topseller

Mit Sunbreak bekommt Monster Hunter Rise eine umfangreiche Erweiterung, die euch zahlreiche neue Inhalte und Möglichkeiten bietet. Nachdem ihr im Hauptspiel damit beschäftigt wart, Kamura zu retten, erwartet euch nun ein neues Abenteuer, in dem ihr mit Fiorayne, einer Ritterin des Königlichen Ordens, zu dem fernen Außenposten Elgado reisen müsst, um düsteren Entwicklungen auf den Grund zu gehen.

In der Erweiterung könnt ihr eine fremde Region erkunden mit neuen Charakteren interagieren und euch imposanten Monstern stellen. Außerdem bekommt ihr durch euren Seilkäfer neue Gameplay-Möglichkeiten für alle 14 Waffentypen zur Verfügung gestellt. Um die Erweiterung auf Steam spielen zu können, benötigt ihr als Voraussetzung natürlich zunächst das Basis-Spiel und müsst ebenfalls die Quest Schlangengöttin des Donners abgeschlossen haben.

Steam-Charts: Formel 1 sichert sich Platz hinter Action-RPG

Während Monster Hunter Rise: Sunbreak kurz nach dem Release die Charts hinaufgeklettert ist, hat sich das Formel-1-Spiel F1 2022 die Position direkt dahinter gekrallt. (Quelle: Steam) Die Rennfahrer-Simulation von Publisher Electronic Arts zählt bereits seit der Ankündigung im April zu den meistgekauften Spielen auf Steam und ist am ersten Juli erschienen.

Schaut euch hier den Trailer zu Monster Hunter Rise: Sunbreak an:

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Trailer zum DLC

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.