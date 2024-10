Nächste Woche erscheint das Fantasy-Rollenspiel, auf das ich seit 10 Jahren warte

Seit zehn Jahren warte ich auf die Fortsetzung einer der berühmtesten Fantasy-RPG-Serien unserer Zeit. Und nächste Woche ist es soweit!

Dragon Age: The Veilguard steht vor der Tür

Ich dachte mir, ich sollte alle einmal daran erinnern – Dragon Age: The Veilguard erscheint schon nächste Woche, und zwar direkt am 31. Oktober. Nach ein paar Kontroversen schauen die meisten Fans mittlerweile mit vorsichtiger Hoffnung auf das neue Dragon-Age-Spiel. Ob es diese Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen kann, sehen wir dann spätestens zum Release.

Die Dragon-Age-Reihe gehört zu den großen Rollenspiel-Ikonen unserer Zeit, auch wenn alle Teile nach Dragon Age: Origins durchaus Kritik einstecken mussten. Wenn The Veilguard erfolgreich in die Fußstapfen der alten BioWare-Meisterwerke treten kann, so erwartet alle Rollenspieler ein richtiges Fantasy-Fest.

Ich jedenfalls bin ja ein Optimist und deshalb guter Dinge. Um euch einzustimmen, habe ich außerdem den Release-Date-Trailer mitgebracht:

Dragon Age: The Veilguard – Trailer zum Veröffentlichungsdatum (englisch)

Vorbestellen? Plattform? Das müsst ihr wissen

Wann genau ihr Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober spielen könnt, hat Publisher EA jetzt verraten: In Deutschland startet das Spiel offiziell um 17 Uhr abends (Quelle: Blogpost von EA). Einen Pre-Download wird es wohl nicht geben.

Wer vorbestellen will, kann das schon seit einer ganzen Weile tun. Euch stehen dabei zwei Editionen zur Verfügung: Die Standard-Edition für den PC zum Normalpreis von 59,99 Euro sowie die Deluxe-Edition für den PC zum Preis von 79,99 Euro.

Bestellt ihr die Standard-Version vor, so bekommt ihr ein Rüstungsset mit Blutflecken als Bonus. Die Deluxe-Edition bietet weitere kosmetische Items, und zwar Rüstungen sowie Waffen für euch und eure Gefährten.

Dragon Age: The Veilguard erscheint für PC, PS5 und Xbox Series. Außerdem ist das Spiel jetzt schon für das Steam Deck verifiziert, falls ihr ein solches besitzt.

Übrigens: Dragon Age: The Veilguard steht so kurz vor dem Release, dass jetzt auch die nordamerikanische Altersfreigabe ihr Urteil gefällt hat: Demnach ist The Veilguard laut der ESRB nur für Erwachsene geeignet (M-Rating). Grund dafür seien sexuelle Inhalte, viel Blut sowie Gewalt (Quelle: ESRB). Das freut mich natürlich, und ich glaube, es geht den meisten Dragon-Age-Fans ähnlich.

