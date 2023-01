Es gibt einige Spiele, bei denen man sich Vorteile mit echtem Geld erkaufen kann. In Minecraft steht das nicht auf der Tagesordnung, doch Streamer MontanaBlack hat ordentlich Geld in die Hand genommen, um sich eine Waffe zu kaufen und nun erntet er dafür Kritik.

Minecraft: MontanaBlack kauft sich einen Bogen und erntet Kritik

Minecraft ist eines der beliebtesten Spiele der Welt und eignet sich aufgrund der Vielfältigkeit auch durchaus zum Streamen. Derzeit sind zahlreiche große Twitch-Steamer in dieser Klötzchen-Welt unterwegs – darunter MontanaBlack. Dieser kaufte einem Mitspieler einen besonderen Bogen ab und zahlte dafür mit 50 Twitch-Abos – umgerechnet 199,50 Euro.

Was macht den Bogen so besonders? Um diese Waffe herstellen zu können, müssen Spieler oft dutzende Stunden Materialien sammeln. So auch bei diesem Bogen, der neben unendlich vielen und brennenden Pfeilen auch zahlreiche Verzauberungen wie Haltbarkeit, Stärke und Flamme bietet. In Minecraft kann das dem Spieler in Gefechten deutliche Vorteile verschaffen.

Minecraft könnt ihr euch übrigens auch aufhübschen. Wir zeigen euch wie:

Minecraft-Kauf von MontanaBlack: Die Community ist gespalten

Während es einige völlig in Ordnung finden, dass MontanaBlack seinem Twitch-Kollegen Rohat den Bogen für 50 Twitch-Abos, also knapp 200 Euro, abgekauft hat, regen sich andere Nutzer auf und vergleichen ihn mit dem Streamer Trymacs, der in der Vergangenheit bereits mit Pay2Win-Käufen auf sich aufmerksam machte. Monte mache Pay2Win, wo es kein Pay2Win gibt, heißt es, schließlich ist Minecraft eigentlich ein Spiel, in dem man sich jeden Fortschritt selbst erarbeiten kann und sollte (Quelle: esports.com).

Manche sind außerdem der Meinung, MontanaBlack hätte den Bezug zum Geld schon längst verloren und tatsächlich weiß er manchmal nicht einmal, woher seine Einnahmen kommen.

