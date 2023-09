Nach 4 Jahren Pause: Ubisoft kündigt Rückkehr von Open-World-Shooter an

Der Release von The Division 2 liegt inzwischen schon 4 Jahre zurück. Nun hat Ubisoft in einem Blogeintrag beiläufig verraten, dass man an The Division 3 arbeitet. Bis der nächste Teil der Open-World-Multiplayer-Loot-Shooter-Reihe erscheint, dürften jedoch noch einige Jahre ins Land gehen.

The Division 2 Facts

Ubisoft spricht erstmals von The Division 3

Auch wenn man in den letzten Wochen das Gefühl hatte, dass sich bei Ubisoft fast alles nur noch um Assassin’s Creed dreht, hat der Publisher nun eine Ankündigung rausgehauen, die das Herz der The-Division-Fans höherschlagen lässt.

In einem Blogeintrag, der eigentlich dazu gedacht ist, den Fans mitzuteilen, dass Julian Gerighty der neue Executive Producer der The-Division-Marke ist, wird ganz unscheinbar erwähnt, dass er auch für die Entwicklung von The Division 3 zuständig sein wird. Details zum neuen Hauptteil der Serie gibt es im Blogeintrag jedoch nicht. Auch einen Release-Termin bleibt Ubisoft den Fans schuldig.

Das war zu erwarten. Gerighty ist aktuell nämlich noch mit Star Wars Outlaws beschäftigt. Das Open-World-Spiel von Ubisoft soll 2024 erscheinen. Wahrscheinlich wird sich Gerighty erst nach dem Release voll und ganz seiner neuen Aufgabe widmen, sodass The Division 3 wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird.

Was hat Ubisoft mit The Division vor?

The Division 3 ist nicht das einzige Spiel, das Gerighty zukünftig betreuen und dessen Team er aufbauen soll. Aktuell läuft etwa die Entwicklung des Free-to-Play-Ablegers The Division Heartland auf Hochtouren. Dabei handelt es sich anscheinend um eine Art Extraction-Shooter, ähnlich wie der DMZ-Modus von Call of Duty oder Escape from Tarkov.

Zudem ist ein Mobile-Ableger für iOS und Android mit dem Namen The Division Resurgence geplant. Laut der Beschreibung auf der offiziellen Webseite setzt Resurgence neben PvE-Elementen auch auf PvP-Modi. Erstes Gameplay gab es bereits im Rahmen eines Trailers zu sehen. New York soll wieder als Schauplatz herhalten und es soll auch wieder eine offene Spielwelt mit massig Loot geben.

The Division Resurgence – Gameplay

