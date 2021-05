Die Tom-Clancy-Reihe um den bekannten Loot-Shooter des kanadischen Unternehmens bekommt bald neues Futter. Demnach kündigte Ubisoft nun eine Free-to-Play-Variante an. Auch andere Projekte sind in Arbeit. Welche das sind, erfahrt ihr bei uns.

The Division bekommt neues Setting

Tom Clancy´s The Division Heartland heißt der kommende Shooter-Spaß aus der Entwicklerfeder von Red Storm, dem Studio, das für The Division und The Division 2 verantwortlich ist.

Laut Ubisoft soll das Spiel die Serie aus einer völlig neuen Perspektive beleuchten. Dafür erlebt ihr das Division-Universum aus einem brandneuen Setting heraus. Der Clou: Das Spiel wird euch kostenfrei zur Verfügung stehen.

The Division: Weitere Projekte angekündigt

Neben Heartland und den bekannten Ablegern wird das Franchise auch in der Breite weiter ausgebaut. So wird neben einer Mobile-Version auch an einem Netflix-Film mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen gearbeitet.

Für die Regie wurde Rawson Marshall Thurber an Bord geholt, der bereits mit Jennifer Aniston und Dwayne „The Rock“ Johnson zusammenarbeitete. Außerdem erwartet euch ein Spin-Off-Roman, der die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten nach dem zweiten Teil weitergehend erforscht.

Aber auch Fans von The Division 2 kommen auf ihre Kosten. Wie Ubisoft bereits ankündigte, befindet sich ein neuer DLC in Entwicklung. Diese Erweiterung wird einen komplett neuen Spielmodus und eine neue Level-Methode für eure Agenten beinhalten. Schwerpunkte haben die Entwickler dabei auf die Build-Vielfalt und eure Überlebensfähigkeit gelegt.

Falls euch schon jetzt der Abzugsfinger juckt und ihr nicht erwarten könnt, selbst Hand an Heartland zu legen, dürft ihr euch ab sofort für einen Platz in der Beta registrieren. Vielleicht zählt ihr dann bald zu den Glücklichen, die mit eurem Agenten vorab für Recht und Ordnung sorgen dürfen. Wir wünschen jedenfalls viel Glück!

Ein genaues Erscheinungsdatum für The Division Heartland wurde nicht bekannt gegeben. Allerdings soll das Spiel bis Ende 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One und die Cloud verfügbar sein.