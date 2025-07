Seit Anfang 2025 sind für alle Banken im Euro-Raum Echtzeitüberweisungen Pflicht. Vorbei die Warterei, bis das Geld auf dem anderen Konto landete. Aber was ist eine Echtzeitüberweisung, wie lange dauert sie tatsächlich und was kostet dieser Service?

Wie lange es dauerte, bis eine Überweisung beim Empfänger ankam, hing früher häufig davon ab, von welcher Bank zu welcher Bank der Geldtransfer erfolgte. Im Rahmen der internationalen Digitalisierung von Geldgeschäften wurde irgendwann die Echtzeitüberweisung eingeführt. Einige Geldinstitute boten den Service bereits vor 2025 an, aber ließen sich dafür extra bezahlen. Jetzt muss jede Bank diese Möglichkeit zur Verfügung stellen und darf dafür nicht mehr Geld nehmen, als für Standardüberweisungen.

Überweisung in Echtzeit: Wie schnell?

Wenn die Rede davon ist, dass jede Bank ab Januar 2025 diese schnellen Überweisungen anbieten muss, bezieht sich das bislang nur auf den Geldempfang. Falls der Absender die Möglichkeit der Echtzeitüberweisung nutzt, muss eure Bank den sofortigen Empfang ermöglichen. Erst ab dem 9. Oktober 2025 müssen alle Banken im Euro-Raum den Geldversand in Echtzeit garantieren.

Da die technische Umsetzung die gleiche ist, können die Kunden schon jetzt Geld in Echtzeit überweisen und empfangen. Dabei gilt die Regel, dass der Transfer innerhalb von 10 Sekunden erledigt sein und quittiert werden muss.

Egal, ob am Computer oder in der Banking-App, könnt ihr abwarten, ob die Überweisung erfolgreich ausgeführt wurde und bekommt innerhalb dieser Zeit eine Bestätigung. Dabei darf es keine Rolle spielen, an welchem Tag oder zu welcher Tageszeit ihr die Überweisung ausführt.

Was darf eine Echtzeitüberweisung kosten?

Die Kosten für eine Echtzeitüberweisung hängen von eurer Bank und der Art eures Kontos ab. Vorgeschrieben ist, dass diese Überweisungen nur so viel wie eine normale Überweisung kosten dürfen. Sind die bei eurem Konto gratis, dann sind es auch die Echtzeitüberweisungen.

Es gibt jedoch auch Konten, die keine monatliche Kontoführungsgebühr kosten, dafür aber jede einzelne Überweisung berechnen. Dann gilt dieser Preis auch für Echtzeitüberweisungen. Das trifft bei einigen Banken auch für Geschäftskonten zu. In dem Fall ersetzt die Echtzeitüberweisung nur den normalen Banktransfer – an den Kosten darf sich nichts ändern.