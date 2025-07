E-Auto denkt mit: Neues Kompakt-SUV von Kia spart Strom

Kias EV5 bremst vorausschauend.

Mit dem EV5 bringt Kia ein neues Elektroauto in das hart umkämpfte Segment der Kompakt-SUVs. Viel Platz, clevere Technik und ein besonderes Rekuperationssystem könnten dafür sorgen, dass der Stromer mehr ist als nur ein weiteres E-Auto.

Kia stellt Kompakt-SUV EV5 vor

Der neue EV5 basiert auf der E-GMP-Plattform von Kia und richtet sich laut Hersteller vor allem an junge Familien. Trotz des markanten SUV-Looks wurde auf aerodynamische Effizienz geachtet, etwa bei den Felgen, der Lichtsignatur und der Silhouette.

Die Langstreckenversion mit einem 81,4-kWh-Akku soll laut vorläufigen WLTP-Angaben eine Reichweite von bis zu 530 Kilometern erreichen. Geladen wird mit bis zu 400 Volt. Unter optimalen Bedingungen ist so eine Schnellladung von 10 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten möglich.

Im Innenraum schaffen umgeklappte Rücksitze eine zwei Meter lange, flache Ladefläche. Auch das Interieur ist durchdacht: Es bietet unter anderem Massagefunktionen für den Fahrer und Materialien auf Bio- oder Recyclingbasis. Features wie ein dreigeteiltes Klimasystem oder ein digitales Panorama-Display mit Over-the-Air-Updates vervollständigen das Paket.

Innenraum des Kia EV5. (© Kia)

Mit dabei ist auch ein besonderes System zur Energierückgewinnung. Das „Smart Regeneration System Plus“ greift laut Kia auf Navigationsdaten zu und passt die Bremswirkung automatisch an bevorstehende Kurven, Kreuzungen oder Kreisverkehre an. So fährt der EV5 vorausschauend und spart dabei Energie, ohne dass der Fahrer ständig das Bremspedal betätigen muss. Ein kleines Detail, das den Alltag etwas angenehmer machen könnte.

Darüber hinaus bietet der EV5 eine V2L-Funktion. Geräte lassen sich direkt über eine 220-Volt-Steckdose im Fahrzeug betreiben. Die Technik ist außerdem bereits auf zukünftige bidirektionale Ladeszenarien wie V2H oder V2G vorbereitet, sofern die Infrastruktur dies später zulassen.

Kia EV5 zum Jahreswechsel erhältlich

Die finale Version des EV5 für den deutschen Markt soll Ende 2025 oder Anfang 2026 auf den Markt kommen. Genaue Preise oder Ausstattungsvarianten nennt Kia bislang nicht. Klar ist aber: Der EV5 zielt auf europäische Kunden, die neben Reichweite und Komfort auch auf verlässliche Technik und effiziente Assistenzsysteme Wert legen.