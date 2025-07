Während der Westen Huawei ausbremst, schmiedet das chinesische Unternehmen im Verborgenen an seiner Chip-Revolution

Huawei hat in den letzten Jahren große Fortschritte mit seinen eigenen Chips gemacht. Jetzt strukturiert sich das Unternehmen um, damit die neue Ausrichtung weiter Früchte trägt.

Huawei stellt Weichen für Chip-Offensive

Der chinesische Technologiekonzern Huawei verstärkt seinen Fokus auf die strategisch wichtige Chip-Entwicklung mit einer bedeutenden Personalentscheidung: He Tingbo, bislang einer der führenden Köpfe in Huaweis Halbleitersparte, übernimmt die Leitung der „Senior Talent Compensation Division“. Die Berufung erfolgte auf direkte Anweisung von Unternehmensgründer Ren Zhengfei und wurde am 1. Juli 2023 wirksam.

Die Personalie signalisiert Huaweis verstärktes Engagement im hart umkämpften Halbleitermarkt. He Tingbo, die sich als Präsidentin von HiSilicon und Leiterin der 2012 Labs bereits einen Namen in der Branche gemacht hat, bringt umfassende Expertise in den Bereichen Chip-Entwicklung, Forschung und Supply-Chain-Management mit.

In ihrer neuen Position wird He Tingbo eine Schlüsselrolle bei der Gewinnung und Bindung von Top-Talenten im Halbleitersektor spielen. Die „Senior Talent Compensation Division“, als Unterabteilung des Personalmanagements, verantwortet die Gestaltung von Gehältern, Boni und Zusatzleistungen für führende Mitarbeiter. Tingbos Berufung unterstreicht Huaweis Ambitionen, durch attraktive Vergütungsmodelle die besten Köpfe der Chip-Branche anzuziehen.

Für Huawei geht es um alles

Die Neubesetzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Huawei seine Position im globalen Chip-Markt neu definiert. Als ehemalige Vorsitzende des Wissenschaftler-Komitees und Direktorin des „Integrated Technology Management“-Teams verfügt He Tingbo über das nötige Netzwerk und Verständnis, um Huaweis Halbleiterstrategie voranzutreiben und das Konsumentengeschäft zu stärken (Quelle: HuaweiCentral).

Während der Westen versucht Huawei und andere chinesische Unternehmen auszubremsen, schmieden diese im Hintergrund eine eigene Strategie und wollen Talente für eine der wichtigsten Branchen der Zukunft gewinnen. Diese im ersten Moment etwas langweilig wirkende Personalentscheidung könnte Huaweis Weichen für eine rosige Zukunft setzen. Die ersten Erfolge können schon bald gezeigt werden.