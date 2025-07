Huaweis schlimmster Albtraum könnte schon bald wahr werden

Was wie ein Friedensangebot im Handelskrieg aussieht, entpuppt sich als raffinierter Schachzug der US-Regierung gegen den chinesischen Tech-Giganten Huawei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei könnte vor einem großen Problem stehen. Die US-Sanktionen haben in den letzten Jahren eigentlich dazu geführt, dass das chinesische Unternehmen mit eigenen Technologien immer mächtiger wird. Jetzt wird genau das Gegenteil versucht. Für Huawei könnte das ein großer Nachteil sein.

Anzeige

Nvidia-Freiheit wird für Huawei zur Herausforderung

Was auf den ersten Blick wie eine Entspannung im Tech-Konflikt zwischen den USA und China wirkt, folgt in Wahrheit einer kühl kalkulierten Strategie: Die US-Regierung erlaubt dem Chipgiganten Nvidia die Wiederaufnahme des Verkaufs seiner H20-Chips in China – mit dem erklärten Ziel, den Aufstieg von Huawei im KI-Chip-Sektor zu bremsen.

Die Rechnung der US-Strategen ist dabei ebenso simpel wie effektiv: Seit dem ursprünglichen Verkaufsverbot für Nvidias H20-Chips hat Huawei seine Marktposition bei KI-Chips in China kontinuierlich ausgebaut. Diese Entwicklung will Washington nun durch kontrollierte Konkurrenz eindämmen.

Diese überraschende Enthüllung kommt von David Sacks, dem KI-Beauftragten des Weißen Hauses, der damit die wahren Motive hinter der Lockerung der Exportbeschränkungen offenlegt. „Wir verkaufen China zwar nicht unsere modernsten Chips, aber wir können Huawei Marktanteile streitig machen“, erklärt Sacks die Strategie. Das Ziel: Huawei soll durch den verstärkten Wettbewerb im heimischen Markt geschwächt werden, um global weniger Durchschlagskraft zu entwickeln.

Anzeige

Nvidia sieht das Potenzial

Nvidia plant bereits die Einführung weiterer Chip-Varianten speziell für den chinesischen Markt. Huawei hat zwar auch KI-Chips im Angebot, diese können aber nicht mit denen von Nvidia mithalten. Im KI-Wettkampf könnte das also die Wahl für Nvidia und gegen Huawei stark beeinflussen.

Ob diese Strategie aufgeht und der US-Konzern Huawei tatsächlich Marktanteile abnehmen kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht: Der Tech-Konflikt zwischen den USA und China ist damit in eine neue, subtilere Phase eingetreten (Quelle: HuaweiCentral).