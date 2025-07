Huawei zündet bei neuen Smartphones den Turbo

Huawei lässt sich trotz US-Sanktionen nicht unterkriegen und plant für neue Smartphones ein kleines Chip-Wunder.

Es ist kein Geheimnis, dass Huawei bei seinen Smartphone-Chips technologisch und leistungstechnisch zurückhängt. Umso erstaunlicher wäre der Leistungssprung, der dem kommenden Kirin-9030-Chip nachgesagt wird.

Neuer Huawei-Chip mit viel mehr Leistung

Huawei arbeitet offenbar an einem neuen Flaggschiff-Chip, der die Smartphone-Welt erschüttern könnte. Der als Kirin 9030 gehandelte Chip soll die Leistung seines Vorgängers um satte 20 Prozent übertreffen. Damit würde Huawei nicht nur beweisen, dass das Unternehmen trotz US-Sanktionen innovationsfähig bleibt, sondern auch ein deutliches Signal an die internationale Konkurrenz senden.

Besonders beeindruckend: Verglichen mit dem 2023 eingeführten Kirin 9000s könnte der neue Chip einen Leistungssprung von 50 bis 60 Prozent erreichen. Diese schnelle Weiterentwicklung hat wohl kaum jemand erwartet, da Huawei nach den US-Sanktionen zunächst von modernsten Fertigungstechnologien abgeschnitten war. Der Chip soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und vermutlich in der kommenden Mate-80-Serie zum Einsatz kommen.

Die Erfolgsgeschichte der jüngsten Kirin-Generation spricht für sich: Nach dem Kirin 9000s im Mate 60 Pro folgte der 9010 in der Pura-70-Serie und schließlich der 9020 im Mate 70. Jeder dieser Chips markierte einen deutlichen Fortschritt. Parallel dazu investiert Huawei massiv in die eigene Chip-Produktion und arbeitet an der Entwicklung eines 5-nm-Fertigungsprozesses (Quelle: HuaweiCental).

Huaweis Weg bleibt steinig

Der fehlende Zugang zu modernen Werkzeugen warf das Unternehmen technologisch um ein bis zwei Generationen zurück. Auch die Lieferketten stellten eine massive Herausforderung dar. Dennoch scheint Huawei nun die Kurve zu kriegen und kehrt mit beeindruckender Geschwindigkeit zu alter Stärke zurück.

Huawei wird zwar auch mit dem neuen Kirin 9030 technologisch und leistungstechnisch zurückliegen, doch der Unterschied wird Jahr für Jahr immer kleiner.

