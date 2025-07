Samsung behebt beim Galaxy S26 Ultra nach vier Jahren einen echten Mangel

Manchmal braucht es vier Jahre, um einen Fehler einzusehen – Samsung will es mit dem S26 Ultra richtig machen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung soll beim kommenden Galaxy S26 Ultra gründlich aufräumen und würde damit eine der größten Schwachstellen seiner Premium-Smartphones beseitigen. Nach Jahren des Stillstands soll das neue Flaggschiff gleich zwei neue Kameras erhalten, die bei den Vorgängern enttäuscht haben.

Anzeige

Samsung rüstet Galaxy S26 Ultra ordentlich auf

Laut neuesten Informationen soll Samsung beim Galaxy S26 Ultra gleich zwei Kamera-Baustellen angehen. Es soll nicht nur eine verbesserte Frontkamera geben, sondern auch ein aufgewertetes Teleobjektiv mit 3-fach-Zoom. Damit soll die Qualität der Bilder und besonders der Selfies in vielen Lichtsituationen deutlich besser werden.

Die Hauptkamera soll mit 200 MP weiterhin das Aushängeschild des Ultra-Modells bleiben. Auch das 50-MP-Ultraweitwinkel und das 5-fach-Zoomobjektiv bleiben an Bord. Die große Neuerung: Das 3-fach-Zoom-Teleobjektiv springt von 10 auf 12 Megapixel, während die Frontkamera ebenfalls ein bedeutendes Upgrade erfährt.

Samsung ist bei seinen Smartphones bekannt dafür, dass Hardware, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, trotzdem noch Jahre genutzt wird. Wer auf das Galaxy S26 Ultra schielt und eine bessere Selfie-Kamera erwartet, könnte nach vier Jahren endlich glücklich werden (Quelle: SamMobile).

Weitere Details zum Galaxy S26 Ultra

Unter der Haube werkelt der Snapdragon 8 Elite Gen 2 – und zwar weltweit. Eine hauseigene Exynos-Alternative wird es in einigen Regionen nur bei den anderen S26-Versionen geben. Mit 16 GB RAM in allen Speichervarianten (256 GB, 512 GB, 1 TB) und einer um 20 Prozent größeren Kühlung will Samsung beim Thema Performance keine Kompromisse machen.

Anzeige

Optisch soll sich Samsung von den auffälligen Kamera-Ringen auf der Rückseite verabschieden, die bei vielen Nutzern für Kritik sorgten. Das Display soll noch dünnere Ränder bekommen, während das Gehäuse insgesamt schlanker wird. Wegen des Schlankheitswahns von Samsung soll der Akku nicht anwachsen. Die Vorstellung des Galaxy S26 Ultra wird Anfang 2026 erwartet.