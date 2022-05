Publisher Square Enix verkauft einen Großteil seiner westlichen Marken. In den sozialen Medien macht daraufhin die Meldung die Runde, dass im Anschluss an den Verkauf ein neues Deus Ex bei Eidos Montréal entwickelt wird. Wir klären auf, was am Gerücht dran ist.

Square Enix verkauft Tomb Raider und Deus Ex

Die Nachricht verbreitet sich in der Gaming-Welt wie ein Lauffeuer: Der japanische Publisher Square Enix hat genug von seinen westlichen Marken und verkauft einen Großteil an den schwedischen Konzern Embracer Group. Das rund 300-Millionen-US-Dollar-schwere-Paket enthält unter anderem die Rechte an Tomb Raider, Sleeping Dogs und der Stealth-Reihe Thief.

Im Kontext dieser Meldung stieß aber besonders eine Nachricht bei der Internet-Community auf reges Interesse: Arbeitet das kanadische Entwicklerstudio Eidos Montréal im Anschuss an den besagten Deal an einem neuen Deus-Ex-Spiel?

Einige bekannte Twitter-User haben das Gerücht in Umlauf gebracht und jetzt wird es stellenweise als Fakt ausgegeben. Tatsächlich wurde von Seiten Embracer oder Eidos Montréal aber noch keine offizielle Ankündigung dahingehend getätigt.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Deus Ex?

Die Marke Deus Ex ist seit dem letzten Ableger, Deus Ex: Mankind Divided aus dem Jahr 2016, praktisch tot. Obwohl das Cyberpunk-Rollenspiel gute Kritiken erhielt, war Publisher Square Enix unzufrieden mit den Verkaufszahlen, weshalb die Marke im Anschluss auf Eis gelegt wurde.

Die Fans haben Deus Ex allerdings nie aufgegeben und stets auf ein Comeback gehofft. Das könnte jetzt tatsächlich passieren. Denn auch wenn noch nichts offiziell ist, die Embracer Group wird die traditionsreichen Videospiel-Marken ja mit einer bestimmten Absicht gekauft haben.

Deus Ex: Mankind Divided - Launchtrailer

Man kann also mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die eine oder andere Marke in den nächsten Jahren ein Comeback feiern wird. Deus Ex scheint dafür definitiv ein geeigneter Kandidat zu sein.