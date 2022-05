Square Enix hat die Gaming-Studios Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montreal für einen ziemlich geringen Preis verkauft – und dazu mehrere Spiele-IPs wie Tomb Raider und Deus Ex.

Für nur 300 Millionen Dollar hat Square Enix die Studios Eidos, Crystal Dynamics und Square Enix Montreal an die Embracer Group verkauft (Quelle: Embracer). Falls euch der Name nichts sagt: Embracer Group ist ein schwedischer Konzern, der seit Jahren immer wieder Spiele- und Unterhaltungsfirmen aufkauft. Unter anderem findet ihr Gearbox Software (Half-Life), Aspyr (Knight of the Old Republic, Star Wars Jedi Knights), Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance), Piranha Bytes (Elex, Risen, Gothic) und mehr Studios unter der Schirmherrschaft der Embracer Group.

Und warum Square Enix diese Marken und Studios so günstig weitergegeben hat? Wie aus einem Vertrag zu den Verhandlungen hervorgeht, will Square Enix das Geld wohl in zukunftsträchtige Geschäfte wie Blockchain, Künstliche Intelligenz und Cloud investieren.

Was bedeutet es, wenn Tomb Raider und Deus Ex den Besitzer wechseln?

Interessant für Spieler ist aber besonders eines: Die IPs Tomb Raider, Deus Ex, Thief sowie Legacy of Kain (und mehr) wechseln den Besitzer, was natürlich die Frage nach deren Zukunft neu aufwirft. Und wie Embracer es offiziell ausdrückt, soll besonders in Tomb Raider und Deus Ex mehr Geld gesteckt werden:

„Beispielsweise haben die zwei originalen IPs Tomb Raider und Deus Ex AAA-Spiele im Wert von rund 88 Millionen Dollar und etwa 12 Millionen Dollar verkauft. Embracer sieht die Möglichkeit, in diese Marken zu investieren, sowie in zusätzlich eingekaufte IPs wie Legacy of Kain, Thief und andere originale Marken.“ (Quelle: Embracer)

Besonders Deus-Ex-Fans dürfen hier durchaus aufhorchen, obwohl natürlich noch nichts bestätigt ist. Aber wie sollte denn eine Investition aussehen, wenn nicht vielleicht wie ein neuer Teil zur kultigen Cyberpunk-Reihe? Oder gar ein frisches Remake?

Embracer haben schon gezeigt, dass sie Klassiker zurückholen wollen. Kurz nach dem Kauf von Aspyr 2021 hat das Studio etwa das Remake zu Knight of the Old Republic angekündigt.

Könnt ihr euch also bald auf neue Tomb-Raider- und Deus-Ex-Spiele freuen? Ihr solltet die Marken jedenfalls erst einmal im Auge behalten, denn Embracer werde sicherlich bald zeigen, was genau sie mit den geplanten Investitionen gemeint haben.