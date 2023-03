Ikea hat zusammen mit der Organisation Little Sun eine Lampe entwickelt, die mit Solarenergie funktioniert. Die Lampe sieht nicht nur schick aus, sondern kann auch unterschiedlich eingesetzt werden.

Solar-Gadget bei Ikea: Lampe und Powerbank in einem?

Die Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen sicherzustellen, ist nicht nur ein Ziel, dass aus Klimaschutz-Gründen versorgt wird. Ebenso hat der Anstieg der Strompreise deutlich gemacht, dass es sich lohnen kann, Energie aus anderen Quellen als den fossilen zu beziehen. Wer keine Möglichkeit hat, ein Balkonkraftwerk zu nutzen, kann bald bei Ikea vorbeischauen.

Ab April bietet Ikea eine neue Lampe an: Die Sammanlänkad funktioniert mit Solar-Technik. Tagsüber speichert sie die Sonnenenergie ein und gibt anschließend bei Bedarf Licht ab, wobei die Leuchtstärke nach Belieben gedimmt werden kann. Ihr könnt die Lampe verschiedenartig einsetzen: Als Hänge-, Tisch- oder Taschenlampe oder als Powerbank für euer Smartphone. Für Letzteres bietet die Lampe einen USB-A- und USB-C-Anschluss – über die Schnittstellen kann die Lampe auch selbst aufgeladen werden. Der Preis für die Sammanlänkad-Tischleuchte liegt bei 79,99 Euro.

Die Ikea-Lampe Sammanlänkad kann mihilfe des Solarmoduls von der Sonne aufgeladen werden (Bildquelle: Ikea)

Die Lampe ist nicht nur durch die vielen Einsatzmöglichkeiten interessant, sondern sieht auch optisch schick aus: Als Hänge- und Tischleuchte soll das Design bewusst an das Sonnensystem erinnern: In der Mitte die Lampe, umkreist von Planeten. Die Lampe selbst kann aber aus dem Gestell herausgenommen und für unterwegs mitgenommen werden.

Benötigt ihr dagegen weder Tisch- noch Hängegestell, könnt ihr wiederum die Sammanlänkad direkt als tragbare LED-Leuchte mit Schlaufe kaufen. Auch die kleinere Version speichert Solarenergie und gibt sie automatisch wieder ab, sobald die Sonne weg ist. Mit einem Preis von 9,99 Euro ist sie deutlich günstiger als der große Bruder. Die Lampe kann ebenfalls über die heimische Steckdose aufgeladen werden, besitzt allerdings keine Anschlüsse, um Mobilgeräte mit Strom zu versorgen.

Die kleinere Version der Sammanlänkad lohnt sich zum Beispiel als schicke Beleuchtung für den Garten oder den Balkon (Bildquelle: Ikea)

Zusammenarbeit mit Little Sun: Das steckt hinter dem Unternehmen

Die Sammanlänkad wurde von Ikea zusammen mit Little Sun entwickelt. Little Sun wurde 2012 von dem Künstler Olafur Eliasson und dem Ingenieur Frederik Ottesen gegründet, um Menschen in Äthiopien mit Strom zu versorgen. Bis heute unterstützt die Organisation Menschen in afrikanischen Gebieten mit unzureichender Stromversorgung in der Landwirtschaft, der Schulbildung und im Gesundheitswesen. Dahingehend betont Huda Zuber, Programm-Managerin bei Little Sun: „Mit Solarenergie können Studierende lernen, wenn die Sonne bereits untergegangen ist, Landwirte können ihre Ernte auch zu später Stunde verarbeiten und Ärzte und Hebammen können Babys sicherer entbinden.“

Wollt ihr die Lampe Sammanlänkad bei Ikea ab April kaufen, müsst ihr schnell sein. Die Solar-Leuchte wird es nur in einer limitierten Stückzahl geben.

