„Ich konnte mir Archive 81 nicht anschauen. Geht es nur mir so?“, fragt ein Zuschauer auf Reddit, gefolgt von etlichen Kommentaren zum neuen Netflix-Hit und einigen darunter, die zustimmen. Der Grusel wird ab einer bestimmten Episode weniger, heißt es, ein anderer erzählt von seinem Hund, der vom Soundtrack verstört wurde. Klingt vielversprechend, wenn ihr mich fragt.

Auf Reddit wird die neue Mystery-Horror-Serie Archive 81 diskutiert, wobei einige Kommentare das Herz von Horrorfans lassen: Reddit-Nutzer Nightfallrose erzählt, dass er oder sie Archive 81 vor lauter Grusel nicht anschauen konnte. Andere erklären im selben Thread, dass sie Archive 81 nur bei Tageslicht schauen konnten – und dann ist da noch ein Hund, den der Soundtrack der Serie aufgeregt hat.

Klingt das nicht wie der Himmel für einen Horrorfan? Und ist Archive 81 endlich einmal wieder ein richtiger Horror-Tipp auf Netflix? Hier der Trailer für einen ersten Einblick:

Archive 81 auf Netflix: Offizieller Trailer

Archive 81 ist subtiler Mystery-Horror, den die Kritiker feiern

Wie viel ihr auch immer auf eine IMDB-Wertung gebt, eine 7,6/10 bei der Seite ist ziemlich gut. Noch dazu wird Archive 81 von Fans besonders für seinen subtilen Mystery-Horror gelobt – Gedärmemassen und Blutorgien braucht ihr also nicht erwarten, zudem scheinen auch die beliebten Jump-Scares nicht der Stil von Archive 81 zu sein.

Darum geht es: Der Archivar Dan Turner bekommt den Auftrag, ein paar alte Videokassetten aus dem Jahr 1994 zu restaurieren. Das Filmmaterial zeigt aber zunehmend verstörende Szenen von einer Dokumentarfilmerin, die einen Kult erforscht hat. Nach und nach wird Dan in die Geheimnisse dieses Kults gezogen – und in Ereignisse, die eigentlich längst vergangen sind.

Die erste Staffel von Archive 81 ist am 14. Januar 2022 auf Netflix erschienen, mit acht einstündigen Folgen. Ob eine zweite Staffel geplant ist, steht noch in den Sternen – allerdings ist die Mystery-Serie mittlerweile in die Top 10 der beliebtesten Serien auf Netflix eingeflogen; die Chancen auf eine Fortsetzung stehen also gar nicht so schlecht.