Mehr als nur Küchenplanung: Ikea hat einen neuen Einrichtungsservice ins Leben gerufen, bei dem ein Innenarchitekt online zur Seite steht. Der Dienst wird in Form von drei Sitzungen per Videochat angeboten. Für die professionelle Hilfe fallen rund 90 Euro an.

IKEA Facts

Ikea: Profi-Zimmereinrichtung per Videochat

Wer sich schon immer mal professionelle Hilfe bei der Einrichtung der Wohnung holen wollte, erhält bei Ikea jetzt die Möglichkeit dazu. In den USA wurde gerade ein neuer Einrichtungsservice gestartet, bei dem ein Experte per Videochat hinzugeschaltet wird. Es sind jeweils drei Sitzungen vorgesehen, die bei Privatpersonen mit insgesamt 99 US-Dollar zu Buche schlagen. Derzeit sind das rund 90 Euro. Unternehmen zahlen für die Dienstleistung rund 275 Euro pro Raum.

Vor den virtuellen Treffen füllen Kunden einen Fragebogen aus. Auf Basis der Antworten stellen Ikea-Designer einen ersten Entwurf bereit, der dann im Verlauf von drei persönlichen Videoanrufen immer weiter konkretisiert wird (Quelle: Fast Company).

Am Ende erhalten Kunden dann einen 3D-Entwurf des Raums, zusammen mit einer Liste von Produkten. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Ikea-Produkte, was sicher keine große Überraschung darstellt. Daneben erstellt Ikea noch einen Beleuchtungsplan für das Zimmer und führt weitere Einrichtungstipps und Materialvorschläge an. Kunden können die ausgesuchten Möbel im Anschluss direkt bestellen. Ikea bietet darüber hinaus bei Bedarf noch den Aufbau der Produkte über TaskRabbit an. Hier fallen allerdings zusätzliche Kosten an.

Ikea: Design-Hilfe nur in den USA

Ikea bietet den neuen Online-Einrichtungsservice derzeit nur in den USA an. Ob und wann er auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar.