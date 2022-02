In den vergangenen Wochen dominierten Dying Light 2 und Lost Ark die Steam-Bestseller, nun gibt es mit Elex 2 einen weiteren Hit, der sich einen echten Top-Platz in den Charts sichern kann.

Steam Facts

Elex 2: Deutsches RPG sichert sich Silbermedaille auf Steam

Dying Light 2, das Next-Gen-Update für Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Lost Ark und Elden Ring – der Februar hielt einige echte Hochkaräter für Spieler bereit. Auf Steam hat sich nun jedoch ein weiteres Rollenspiel an all den großen Namen vorbeigeschlichen und den zweiten Platz eingeheimst: Elex 2 (Quelle: Steam).

Wie auch im Vorgänger übernehmt ihr wieder die Rolle von Jax, einem ehemaligen Commander, der erneut die Einwohner von Magalan hinter sich vereinen muss, um die Welt gegen eine neue Gefahr zu wappnen. Das Spiel stammt vom bekannten deutschen Studio Piranha Bytes und setzt auf einen eher rauen Umgangston und den derben Humor.

Der erste Elex-Teil ist uns gut im Gedächtnis geblieben:

Fans von Gothic und Risen werden sich hier direkt wieder wie zu Hause fühlen. Ihr dürft erneut eine relativ große offene Spielwelt frei erkunden, euch mit allerlei Quests und Aufträgen bei der Bevölkerung beliebt machen und mit den dadurch erspielten Skillpunkten euren Charakter in die von euch bevorzugte Spielweise weiterentwickeln. Klassische RPG-Hausmannskost eben.

Unsere Ersteindrücke zu Elex 2 haben wir für euch in unter einer Minute zusammengefasst:

ELEX 2: Gameplay-Eindrücke

Wann erscheint Elex 2?

Noch ist Elex 2 nicht verfügbar. Das deutsche Rollenspiel erscheint jedoch bereits am 01. März 2022. Kein Wunder also, dass das Spiel bereits jetzt in den Topsellern zu finden ist. Interessierte Fans werden das aktuelle Steam-Angebot noch nutzen wollen. Im Moment gibt es 10 Prozent Rabatt, sodass statt 49,99 Euro nur 44,99 Euro für Elex 2 fällig werden.

Elex II - PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2022 16:00 Uhr

Wer ebenfalls von der Rabattaktion profitieren will, sollte sich beeilen – sie gilt nur für Vorbesteller. Und da das Spiel bereits am 01. März um 19:00 Uhr offiziell in den Verkauf startet, läuft der Countdown für alle Schnäppchenjäger bereits.