Neues Honor Magic 6 Pro: Spart 300 € mit exklusivem Rabattcode

Das Warten hat ein Ende, denn ab sofort könnt ihr das neue Honor Magic 6 Pro offiziell vorbestellen – mit unserem exklusiven Rabattcode spart ihr außerdem 300 Euro und sichert euch das neue Premium-Smartphone zum Tiefpreis.

Honor Magic 6 Pro mit Extra-Rabatt vorbestellen

Das neue Honor Magic 6 Pro überzeugt mit seinem edlen Design und den zwei Farbvarianten in „Epi Green“ und elegantem „Black“ – beide Versionen des neuen Android-Hits lassen sich ab sofort vorbestellen. Mit dem exklusiven Rabattcode „AGIGA300M6P“ könnt ihr noch bis zum 31. März 300 Euro sparen und zahlt statt dem UVP von 1.299 Euro nur 999 Euro und bekommt das Smartphone damit zum Tiefpreis. Die Versandkosten sind gratis.

Anzeige

Ihr möchtet lieber in Raten bezahlen? Kein Problem: Honor bietet euch eine 0-%-Finanzierung über 12 Monate an und eine 12-monatige „Honor Care+ Display Garantie“ gibt es gratis für 0 Euro obendrauf. Coole Aktion: Wenn ihr nach dem Kauf eine Rezension auf der Webseite veröffentlicht, könnt ihr euch ein 100 W Charger-Bundle für nur 9,90 Euro sichern.

Anzeige

Next Level KI-Funktionen und Top-Hardware beim Honor-Smartphone

Im neuen Honor steckt eine KI-Power wie nie zuvor, die vor allem einen großen Fokus auf die neue 180 MP Periscope-Kamera des Honor Magic 6 Pro legt. Zu den Highlights zählen unter anderem Auto-Capturing, mit denen automatisch blitzschnelle Momente erfasst werden. Die neue KI-Bewegungserfassung wurde dafür auf einer Datenbank mit 8 Millionen Bildern trainiert und ermöglicht die Erkennung von einer Vielzahl an Bewegungstypen – so werden eure Fotos noch schärfer.

Die Magic-Reihe punktete bislang vor allem mit Qualcomms Snapdragon-Prozessor 8, der in den Vorgängern Honor Magic 4 Pro mit Gen 1 und im Honor Magic 5 Pro mit Gen 2 verbaut war und für ordentlich Leistung sorgte. Mit dem Honor Magic 6 Pro kommt nun Gen 3 des beliebten Qualcomm-Prozessors. Snapdragon 8 Gen 3 (Mobile Plattform) setzt noch mehr Fokus auf Kreativität durch generative KI – die leistungsstarke Qualcomm AI Engine sorgt hier für die nötige Power während ihr dank Snapdragon Game Super Resolution mobile Games auf dem 6,8-Zoll-Augenkomfort-Display in bis zu 8K spielen könnt, ohne Akkulaufzeit oder Leistung zu beeinträchtigen. In puncto Akkulaufzeit stehen euch mit 5.600 mAh Akkukapazität eine Superschnellladefunktion mit 80 Watt (kabelgebunden) und kabellos 60 Watt zur Verfügung

Anzeige

Doppelt sparen: Sichert euch zum Honor Zubehör stark reduziert

Wenn ihr zum Smartphone noch praktisches Zubehör oder Tablets bestellt, könnt ihr zusätzlich viel Geld sparen. So bekommt ihr zum Beispiel das

Honor Pad 8 statt 199,90 Euro für nur 149,90 Euro .

für nur . Hononr Earbuds X5 statt 49,90 Euro für nur 16,90 Euro .

für nur . Das M6P Case statt 29,90 Euro für nur 16,90 Euro .

für nur . Einen 100 W Charger-Adapter statt 49,90 Euro für nur 16,90 Euro .

für nur . Einen 100 W Wireless Charger-Stand statt 99,90 Euro für nur 26,90 Euro.

Honor-Gewinnspiel: Gewinnt eine Kameradrohne

Honor hat sich zum Release ihres neuesten Smartphone-Flaggschiffs noch etwas Besonderes ausgedacht: Ihr habt die Möglichkeit, eine „DJI Mini 2 SE“-Kameradrohne und ein Magic 6 Pro Cover-Case-Bundle zu gewinnen. Alle Informationen zum Gewinnspiel findet ihr auf der Webseite von Honor.

Anzeige

Alle weiteren Informationen zum neuen Honor Magic 6 Pro findet ihr ab sofort auf folgender Angebotsseite direkt bei Honor – wer sich das neue Smartphone als Vorbesteller mit Exklusiv-Rabatt sichern möchte, sollte allerdings schnell sein, denn die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht und bis spätestens 31. März 2024.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.