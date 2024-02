Xiaomi zündet Produkt-Feuerwerk: Tablet, Smartwatches und mehr

Neben dem Top-Handy Xiaomi 14 (Ultra) hat der chinesische Hersteller eine Reihe weiterer Produkte vorgestellt. Darunter sind gleich zwei neue Smartwatches, ein leistungsstarkes Tablet mit großem Display und ein vielseitiger Fitnesstracker.

Xiaomi präsentiert neue Wearables und Tablets

Xiaomi hat nicht nur die Smartphones Xiaomi 14 und 14 Ultra vorgestellt, sondern auch ein Tablet und drei Wearables. Das Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, die beiden Smartwatches Xiaomi Watch S3 und 2 sowie der Tracker Xiaomi Smart Band 8 Pro erscheinen allesamt in Deutschland.

Highlight des Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 dürfte das namensgebende 12,4 Zoll große Display sein. Es verfügt über eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz und eine Auflösung von 3.048 x 2.032 Pixeln. Für die Leistung sorgt ein schneller Snapdragon 8 Gen 2, dem je nach Modell 256 oder 512 GB interner Speicher und immer 8 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen.

Das Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 in grauer Ausführung (Bildquelle: Xiaomi)

Auch der Akku kann sich mit einer Kapazität von 10.000 mAh sehen lassen. Er lässt sich per Kabel mit 120 Watt aufladen. Als Betriebssystem kommt Xiaomis Android-Variante HyperOS zum Einsatz.

Das Xiaomi Pad 6S Pro kann ab dem 25. Februar vorbestellt werden und kostet 699,90 Euro (256 GB Speicher) beziehungsweise 799,90 Euro (512 GB). Ergänzt wird das Tablet durch Zubehör wie den Xiaomi Focus Pen und eine Touchpad-Tastatur – diese sind separat erhältlich. Die Preise für das Tablet-Zubehör hat Xiaomi aber noch nicht verraten.

Smartwatches Xiaomi Watch S3 und S2

Die beiden Smartwatches Xiaomi Watch S3 und 2 unterscheiden sich in Ausstattung und Preis. Bei der Watch S3 hat sich Xiaomi für ein AMOLED-Display mit einer Diagonale von 1,43 Zoll entschieden, der Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung. 180 Zifferblätter stehen kostenlos zur Verfügung. Eine 12-Kanal-Herzfrequenzüberwachung ist neben weiteren Gesundheitsfunktionen mit an Bord.

Eine Variante der Xiaomi Watch S3 (Bildquelle: Xiaomi)

Der Hersteller verspricht eine „ultralange Akkulaufzeit“ von bis zu 15 Tagen. Fünf Minuten an der Steckdose sollen ausreichen, um die Uhr zwei Tage lang nutzen zu können.

Die teurere Xiaomi Watch 2 setzt nicht auf HyperOS, sondern auf Google Wear. Damit sollen mehr als 200 Apps von Drittanbietern unterstützt werden. Das AMOLED-Display der Uhr ist ebenfalls 1,43 Zoll groß und wie bei der Watch S3 ist eine Herzfrequenzüberwachung möglich. Im Gegensatz zur Watch S3 ist eine Fernsteuerungsfunktion für die Smartphone-Kamera enthalten. Eine Fotovorschau funktioniert in Kombination mit einigen neueren Xiaomi-Handys.

Die Xiaomi Watch 2 (Bildquelle: Xiaomi)

Die Xiaomi Watch 2 ist für 199,99 Euro erhältlich, die Xiaomi Watch S3 kostet 149,99 Euro.

Die besten Smartwatches im Vergleich:

Fitness-Tracker Xiaomi Smart Band 8 Pro

Das Angebot an Wearables von Xiaomi wird außerdem durch das Smart Band 8 Pro erweitert. Der Fitness-Tracker zeichnet sich laut Hersteller durch ein großes AMOLED-Display (1,74 Zoll) und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten aus. Er bringt ein Gewicht von 22,5 Gramm auf die Waage. Geschützt wird das Display durch Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi bietet eine große Auswahl an Armbändern in verschiedenen Farben und Materialien an. Besitzer können zudem aus über 200 Zifferblättern wählen, um das Aussehen ihres Wearables zu verändern. Der 289 mAh starke Akku des Smart Band 8 Pro soll bei normaler Nutzung bis zu 14 Tage durchhalten.

Eine Variante des Xiaomi Smart Band 8 Pro (Bildquelle: Xiaomi)

Für das Tracking stehen 150 integrierte Sportmodi zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt das Gerät mit 3D-Übungsanimationen das richtige Aufwärmen und Dehnen vor dem Sport. Für die Gesundheitsüberwachung ist das Smart Band mit einem neuen Herzfrequenz-Überwachungs-Modul ausgestattet.

Das Xiaomi Smart Band 8 Pro ist für 69,99 Euro erhältlich.