Sony und Microsoft werben bei der PS5 und der Xbox Series X unter anderem mit der Abwärtskompatibilität – möglich, weil bei beiden Unternehmen jeher Discs genutzt werden. Nintendo stellt sich allerdings quer und hat kürzlich auch verraten, warum.

Nintendo zu Abwärtskompatibilität: Früher Yay, heute Nay

Früher war es auch bei Nintendo möglich, die Medien verschiedener Konsolen miteinander zu kombinieren. Beispiele dafür sind DS-Spiele auf dem 3DS zu spielen oder ältere Wii-Konsolen, die mit GameCube-Software und Zubehör kompatibel sind.

Früher bot Nintendo außerdem den Service Virtual Console an. Ein Sammelbegriff für ältere Videospiele, die auf jüngeren Nintendo-Konsolen als Download erworben und mithilfe von Emulatoren gespielt werden konnten. Aufgrund von problematischen Veröffentlichungsrechten mit den Spielen wird der Service allerdings nicht mehr aktualisiert.

Mithilfe von Switch Online und dem Erweiterungspaket ist es auch bei der Nintendo Switch möglich, Spieleklassiker zu genießen, das läuft allerdings alles nur noch online und/oder über eine Cloud. Physisch gibt es ausschließlich ein Medium für die handliche Konsole und hier sucht man vergeblich nach alten Klassikern. Wenn es nach Nintendo-Direktor Shigeru Miyamoto geht, bleibt es auch so.

Ihm wäre es durchaus bewusst, dass die Entwicklungsumgebung zunehmend standardisiert wurde und wir jetzt in einer Umgebung leben, die es den Spielern einfacher als je zuvor ermöglicht, ältere Videospiele auf neueren Konsolen zu spielen – für ihn ist das allerdings nichts.

„Nintendos Stärke liegt jedoch in der Entwicklung neuer Videospielerlebnisse. Wenn wir also in Zukunft neue Hardware herausbringen, möchten wir einzigartige Videospiele präsentieren, die mit bereits existierender Hardware nicht möglich wären“, so Miyamoto.

Nintendo Switch: 4K-Version bereits in Arbeit?

Es ist möglich, dass die Pandemie reingespielt hat, aber die Nintendo Switch gehört nach dem Release im Jahr 2017 noch heute zu den erfolgreichsten Konsolen auf dem Markt. Mit dem OLED-Modell hat Nintendo 2021 sogar noch eine etwas verbesserte Version veröffentlicht.

Inzwischen gibt es erste Hinweise darauf, dass eine Nintendo Switch Pro bereits in Arbeit sein könnte. Entwickler bereiten sich schon auf 4K vor. Bestätigt wurde von Nintendo allerdings noch nichts.