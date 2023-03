Damit dürfte kaum jemand gerechnet haben. Nokia hat es wohl tatsächlich geschafft, dass zwei chinesische Smartphone-Hersteller Deutschland und weitere Länder in Europa verlassen. Das Gerücht machte zunächst in China die Runde, wird aber nun von mehrere Quellen untermauert. Kommt es wirklich zum Rückzug?

Oppo und OnePlus sollen Deutschland verlassen

Als vor einigen Monaten bekannt wurde, dass für Oppo- und OnePlus-Handys in Deutschland ein Verkaufsverbot verhängt wurde, weil sich die chinesischen Unternehmen nicht mit Nokia über Lizenzgebühren für Patente einigen konnten, hatten viele eigentlich gedacht, dass eine Lösung gefunden wird. Dem ist scheinbar nicht so. Nachdem zunächst in China von 36Kr berichtet wurde, dass Oppo einige europäische Länder verlassen wird, wurde das Gerücht durch weitere Quellen von Caschy und auf Twitter untermauert.

Da OnePlus mittlerweile zu Oppo gehört, wird auch OnePlus von dem möglichen Rückzug betroffen sein. Überraschend ist, dass das eben nicht nur Deutschland gilt, sondern auch für weitere Länder wie England, Frankreich und die Niederlande. Also im Grunde die wichtigsten Märkte in Europa für chinesische Smartphone-Hersteller wie Oppo und OnePlus, die eher im oberen Preissegment aktiv sind.

Wir haben bei Oppo um eine Stellungnahme gebeten. Sobald wir eine konkrete Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel erweitern. Die Gerüchte streuen aktuell aber immer mehr. Es könnte also etwas dran sein. Offiziell bestätigt ist aber noch nichts.

Mit dem Oppo Find N2 Flip hat uns das chinesische Unternehmen noch begeistert:

Was passiert mit den alten Smartphones in Deutschland?

Sollten sich Oppo und OnePlus wirklich aus Deutschland zurückziehen, dann wird man sich die Frage stellen müssen, was mit der Unterstützung für bereits verkaufte Geräte passiert. Wird es noch Software-Updates geben? Was ist mit möglichen Reparaturen oder Garantieansprüchen? Vermutlich wird das alles noch abgedeckt sein, doch wir werden uns damit beschäftigen und euch aufklären, wenn die Informationen offiziell geteilt werden.