Mit der Pixel Watch möchte Google den Smartwatch-Platzhirschen Apple und Samsung die Stirn bieten. Nachdem zuletzt enttäuschende Informationen zur Google-Smartwatch an die Öffentlichkeit gelangt sind, gibt es jetzt eine Überraschung zu vermelden. In zwei Bereichen überflügelt die Pixel-Watch die Konkurrenz von Samsung zum Teil deutlich.

Die Ankündigung der Pixel Watch auf der Google I/O 2022 hat die Karten im Smartwatch-Spiel neu gemischt. Apple Watch und Galaxy Watch, die beiden Schwergewichte der Branche, müssen sich auf neue Konkurrenz gefasst machen. Obwohl die Pixel Watch erst im Herbst zusammen mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro erscheint, trudeln bereits jetzt immer mehr Informationen zur Smartwatch ein.

Pixel Watch mit mehr Speicher und RAM als Galaxy Watch 4

So soll die Pixel Watch mit satten 32 GB an internem Speicher ausgestattet sein – doppelt so viel wie jede andere aktuell erhältliche Smartwatch mit Wear OS (Quelle: 9to5Google). Mehr Speicher bedeutet mehr Freiheit. Im Vergleich zu etwa einer Galaxy Watch 4 von Samsung, die lediglich 16 GB an internem Speicher besitzt, könnten künftige Besitzer einer Pixel Watch gleich doppelt so viel an Songs für die Offline-Wiedergabe auf ihrer Uhr speichern – ein echter Mehrwert.

Und auch in einer weiteren Disziplin soll die Google-Smartwatch die Samsung-Konkurrenz ausstechen: beim RAM. Laut 9to5Google soll der Arbeitsspeicher in der Pixel Watch die 1,5 GB der Galaxy Watch 4 „geringfügig übertreffen“, heißt es. Was das genau bedeutet, wird allerdings nicht verraten.

In der Pixel Watch soll es neben dem angestaubten Exynos 9110 außerdem einen Co-Prozessor geben, der einige Aufgaben vom Haupt-Chip übernimmt und ihn so entlastet.

Duell mit neuen Smartwatches von Samsung und Apple

Sowohl Samsung als auch Apple stehen aber nicht still. Die wahren Konkurrenten der Pixel Watch sind im Herbst nicht Galaxy Watch 4 oder Apple Watch Series 7, sondern deren Nachfolger. Die Galaxy Watch 5 soll zum Beispiel in einer neuen Pro-Version erscheinen. Erst im direkten Duell mit den neuen Smartwatch-Modellen von Samsung und Apple wird sich zeigen, wie wettbewerbsfähig die Pixel Watch wirklich ist.