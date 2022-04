(Bildquelle: Nintendo / The Pokémon Company / Getty Images – photosynthesis)

Nintendo hat eine neue Gratis-Aktion für alle Pokémon-Spieler von Strahlender Diamant & Leuchtende Perle gestartet. Bis Ende April können sich Fans über die Geheimgeschenk-Funktion im Spiel das Mysteriöse Pokémon Darkrai schnappen – und zwar komplett kostenlos!

Darkrai kostenlos schnappen: Nintendo verschenkt Mysteriöses Pokémon

Über die Geheimgeschenk-Funktion können sich Pokémon-Spieler in vielen Editionen immer mal wieder kostenlose Items und andere Goodies sichern. Bis zum 30. April kommen aktuell Spieler der beiden Remakes Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle auf ihre Kosten – denn Nintendo verschenkt in diesem Zeitraum eine Mitgliedskarte für das Darkrai-Event an alle Spieler.

Wer an dem Event teilnimmt, kann sich das Mysteriöse Pokémon schnappen und seine Taschenmonster-Sammlung auf diese Weise problemlos um ein Pokémon erweitern.

Ende des Jahres soll bereits die nächste Pokémon-Generation auf den Markt kommen. Der erste Trailer von Karmesin & Purpur zeigt bereits einige Spielszenen:

Pokémon Karmesin & Purpur – offizieller Ankündigungs-Trailer

So sichert ihr euch das Gratis-Pokémon

Um die Mitgliedskarte abzustauben, müsst ihr lediglich im Menü die Option „Geheimgeschenk“ auswählen und anschließend auf „per Internet empfangen“ klicken. Nun sollte euch die Mitgliedskarte zur Abholung zur Verfügung stehen, die euch Zugang zum Darkrai-Event gewährt.

Wer bislang die Geheimgeschenk-Funktion noch nicht freigeschaltet hat, kann das auf zwei verschiedene Arten schnell nachholen:

Schnappt euch den dritten Orden in der Arena von Schleiede, indem ihr Arenaleiterin Hilda besiegt.

in der Arena von Schleiede, indem ihr Arenaleiterin Hilda besiegt. Stattet dem TV-Studio in Jubelstadt einen Besuch ab und sprecht mit dem TV-Produzenten. Wenn er euch fragt, was eure Lieblingssendung ist, antwortet mit „ALLE GLÜCKLICH Wi-Fi CONNECTION“. Auf diese Weise erhaltet ihr sofortigen Zugriff auf die Geheimgeschenk-Funktion.

Was Spieler beachten sollten: Zwar kann sich jeder, der die Geheimgeschenk-Funktion freigeschaltet hat, die Mitgliedskarte für das Darkrai-Event sichern – wer sich jedoch Darkrai schnappen will, muss zuvor das Spiel erfolgreich beendet und Cresselia getriggert haben sowie im Besitz des Nationalpokédex sein. Erst dann könnt ihr das Mysteriöse Pokémon auch fangen.