(Bildquelle: The Pokémon Company)

Unglaublich, aber wahr! Ein Fisch hat auf ungewöhnliche Weise einen bisher unentdeckten Glitch in Pokémon Saphir gefunden. Wir verraten euch, wie es zu diesem kuriosen Vorfall kam und was es mit dem besagten Glitch auf sich hat.

Pokémon Rubin & Saphir Facts

Kein Witz: Ein Fisch spielt Pokémon

Lala ist ein Siamesischer Kampffisch (ohne Zwilling) und hat in Pokémon Saphir einen Glitch gefunden, den in 18 Jahren, seit Release noch niemand entdeckt hatte. Lala spielte diesen Pokémon-Teil seit fast 100 Tagen, bis sie zu der Entdeckung kam.

Da Lala zwar ein sehr schlauer, aber kein genetisch-manipulierter Fisch ist, spielt sie natürlich weder aktiv noch absichtlich das Spiel. Mithilfe einer Tracking-Kamera und einer Unterlage, auf denen die Eingabemöglichkeiten auf abgegrenzten Feldern sind, gibt Lala die Befehle. Das Spiel führt den Befehl aus, der auf dem Feld ist, über das sie drüber schwimmt. Der japanische YouTuber Mutekimaru ist der Besitzer des Fisches und zeigt in einem Video den Fund und auch die „Fisch-Steuerung“:

Was bewirkt der neue Pokémon-Glitch?

Der Fisch war gerade mit dem VM Stärke-Rätsel in der Tiefseehöhle auf Ebene 8 beschäftigt, als es ihr gelang, die Steine, die zum Rätsel gehören, zu duplizieren. Die Steine müssen in einer bestimmten Reihenfolge bewegt werden, erklärt Pokémon-Experte Eclipse via Twitter:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Weil die Eingaben von Lala völlig zufällig passieren, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering gewesen, dass sie die Steine genau richtig bewegt. Doch irgendwie hat der Fisch den Glitch entdeckt. Der YouTuber konnte das Duplizieren der Steine nachmachen, der Fund ist also echt und wurde erst nach 18 Jahren gemacht.

Ihr wollt mehr weirden stuff zu Pokémon sehen? In diesem Video zeigen wir euch 4 spannende Mysterien und Glitches in der bunten Welt der Pokémon!

Pokémon: 4 spannende Mysterien und Glitches

Lala ist übrigens nicht alleine mit der Aufgabe, das Spiel zu beenden, betraut, drei weitere Fische sollen mit ihr Pokémon Saphir durchspielen. Vielleicht möchte Nintendo die Fische ja als Beta-Tester engagieren. Der wissenschaftliche Name dieser Art ist übrigens „betta splendens“. Kann man sich nicht ausdenken, so was.