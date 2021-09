Die besondere Satellitentechnik des iPhone 13 dürfte auch im kommenden Huawei Mate 50 zu finden sein, wie ein neuer Bericht zeigt. Apple und Huawei liefern sich ein Rennen um eine Funktion, zu der es weiterhin viele Missverständnisse gibt.

Huawei: Mate 50: iPhone-13-Feature übernommen

Während das iPhone 13 schon so gut wie in den Startlöchern steht, müssen sich Fans von Huawei noch gedulden. Mit einer Veröffentlichung das Mate 50 ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen. Beide Smartphones werden aber wohl über eine gleiche und interessante Funktion verfügen. Apple wird sie beim iPhone 13 allem Anschein nach nicht direkt zum Start anbieten, weshalb Huawei Apple mit dem Mate 50 möglicherweise sogar zuvorkommt.

Beim iPhone 13 kommt erstmals eine Satellitentechnik zum Einsatz, mit der Nutzer angeblich auch dann eine SMS schreiben und sogar telefonieren können, wenn sie gar kein Netz haben. Insbesondere in ländlichen Regionen könnte sich das als äußerst hilfreich erweisen. Mittlerweile verdichten sich aber Hinweise, dass die Technik dann doch nicht so revolutionär ist, wie zunächst behauptet. Sie soll nicht für Gespräche, sondern nur für kurze Textnachrichten im Notfall einsetzbar sein.

Hintergrund für die Spekulationen ist der spezielle 5G-Chip im iPhone 13, auf den auch Huawei beim Mate 50 ein Auge geworfen hat (Quelle: Huawei Central). Dieser erlaubt nicht nur LTE- und 5G-Verbindungen, sondern kann prinzipiell auch mit Satelliten kommunizieren. Apple soll hier mit Globalstar kooperieren, um iPhone-13-Kunden einen solchen Dienst anbieten zu können.

Apple oder Huawei: Das Rennen ist eröffnet

Das nächste Jahr wird zeigen, welcher der beiden Smartphone-Hersteller letztlich das Rennen um die Satellitentechnik gewinnt. Apple hat durch die deutlich frühere Veröffentlichung des iPhone 13 zwar einen Vorsprung, könnte von Huawei aber rasch eingeholt werden. Mit dem Mate 50 ist im zweiten Quartal 2022 zu rechnen.