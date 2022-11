Bei Testern kommt God of War Ragnarök bisher durchaus positiv an, PS4-Spieler beschweren sich allerdings über extrem laute und konstante Geräusche der Lüfter. Wir verraten euch, was ihr dagegen tun solltet.

PlayStation 4: Konsole hat mit God of War Ragnarök zu kämpfen

Bei Metacritic erreicht das kommende Open World und Action-Adventure eine Wertung von 94 und auch im Test unseres Kollegen von spieletipps ist das Spiel eine absolute Empfehlung. Nichtsdestotrotz ist nicht alles gut, denn einigen Testern ist beim Spielen von God of War Ragnarök (jetzt bei Amazon ansehen) auf ihrer PlayStation 4 ein sehr lautes Geräusch aufgefallen (Quelle: Metacritic).

Dieses stammt von den Lüftern, die anscheinend ordentlich damit zu tun haben, die Konsole runter zu kühlen. Eigentlich keine Überraschung, immerhin ist die Konsole je nach Modell schon 6 bis 9 Jahre alt und God of War Ragnarök hat sowohl spielerisch als auch grafisch einiges zu bieten.

Eine tatsächliche Überhitzung kann auf Dauer dafür sorgen, dass eure PlayStation 4 den Geist aufgibt. Um das zu vermeiden, solltet ihr eure Konsole regelmäßig reinigen, vor allem den Lüftern sollte da Beachtung geschenkt werden. Haltet diese stets frei von Staub und Dreck, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten. Auf jeden Fall empfehlen wir euch, vor dem Starten von God of War Ragnarök noch einmal genau hinzuschauen, um eure Konsole sowie eure Ohren gegebenenfalls zu schonen.

Wann erscheint God of War Ragnarök und worum geht es da eigentlich?

Ihr habt euch mit dem Spiel noch gar nicht so richtig beschäftigt? Dann fassen wir mal das Wichtigste für euch zusammen. In Ragnarök machen sich Kratos und sein jetzt jugendlicher Sohn Atreus erneut auf eine Reise. Dieses Mal müssen sie es mit mehreren nordischen Göttern aufnehmen, doch nicht alle sind ihnen feindlich gesinnt – im Gegenteil.

In das Abenteuer könnt ihr euch voraussichtlich ab dem 9. November 2022 auf eurer PS4 oder PS5 stürzen.

