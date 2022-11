Im Sommer kündigte Sony das neue PlayStation VR2 an. Nun ist bekannt, wann das Produkt erscheint, wie viel es kosten soll und wo ihr es vorbestellen könnt. Wir fassen die wichtigsten Punkte für euch zusammen.

PlayStation VR2: Ein echt teures Vergnügen

Einige Fans haben mit so einem Preis gerechnet, andere sind geschockt, dass das VR2-Set für die PlayStation 5 mehr kostet als die Konsole selbst und das, obwohl Sony die Preise kürzlich ordentlich erhöht hat. Möchtet ihr dieses haben, müsst ihr nämlich 599,99 Euro auf den Tisch legen. Enthalten sind dann das PS-VR2-Headset, die PS-VR2-Sense-Controller sowie Stereokopfhörer. Möchtet ihr euch direkt ein Spiel sichern, müsst ihr allerdings noch tiefer in die Tasche greifen (Quelle: PlayStation Blog).

Zusätzlich bietet Sony das PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain Bundle an. Dieses beinhaltet neben den oben genannten Produkten noch einen PlayStation-Store-Gutscheincode für Horizon Call of the Mountain. Ein Horizon-Ableger, der extra für VR2 entwickelt wurde. Dieses Bundle kostet euch 649,99 Euro.

Für dieses Geld bietet euch Sony Headset-Feedback, Eye Tracking, 3D-Audio und die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PS-VR2-Sense-Controllers. Des Weiteren wirbt der Hersteller mit verbessertem Headset-basiertem Controller-Tracking und High-Fi-Visuals im 4.000 x 2.040 HDR-Videoformat (2.000 x 2.040 pro Auge), was euch ein „tiefes Gefühl der Immersion“ bieten soll.

Horizon Call of the Mountain ist allerdings nicht das einzige Spiel, dass ihr für PS VR2 geboten bekommt. Insgesamt sollen beim Release rund 20 Spiele zur Verfügung stehen. Darunter Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners, ein Star-Wars-Spiel, The Dark Pictures: Switchback, Crossfire: Sierra Squad, Cities VR – Enhanced Edition, Hello Neighbor VR2 und viele mehr (Quelle: PlayStation Blog).

Wie es mit den Preisen aussieht, ist bisher nicht bekannt. Möglich ist, dass sie etwas günstiger sind als PS5-Spiele, die in der Regel 70 - 80 Euro kosten.

VR2 für PlayStation: Wann ist Release und wo könnt ihr vorbestellen?

Bei der PlayStation 5 selbst, vor allem beim Termin zur Vorbestellung, herrschte bei Sony 2020 echtes Chaos. Das läuft dieses Mal anders.

PS VR2 soll im Februar 2023 erscheinen, vorbestellen könnt ihr das Produkt bereits ab dem 15. November 2022. Seid ihr ganz sicher, dass ihr es haben möchtet, könnt ihr euch sogar schon für die Vorbestellung registrieren. Hierzulande läuft der Verkauf ausschließlich über den Online-Shop von PlayStation. Standalone-Softwaretitel, einschließlich Horizon Call of the Mountain, werden ebenfalls ab diesem Monat vorbestellbar sein.